Об этом заявил председатель Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян, передает "Еврорадио"





"Пока в основном планы по вооружениям у нас с Россией, но мы можем обсуждать и этот вариант. Тут одно: если мы приобретаем вооружение у других стран, то возникает несколько проблемных моментов. Первый в том, что у нас военная инфраструктура связана с Россией. Второй: если это вооружение потом стоит в Нагорном Карабахе, то для наших партнеров это является проблемой", — говорит Григорян.





О том, что Беларусь продала Азербайджану системы залпового огня "Полонез", стало известно в июне, когда президент Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части ракетных войск Азербайджана. На фото с мероприятия попали и белорусские "Полонезы". В тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян заявил: "Жаль, что Беларусь, дружественная нам страна, продает вооружение стране, имеющей с нами конфликт".





По словам Григоряна, сейчас и МИД, и Совет нацбезопасности Армении работают над тем, чтобы Беларусь отказалась от продажи вооружения Азербайджану. Этот вопрос, среди прочего, обсуждался и на встрече Александра Лукашенко с новым лидером Армении Николом Пашиняном. Правда, желаемого для Еревана итога ни этот разговор двух лидеров, ни усилия МИД и СНБ Армении не имели.





"Я не думаю, что можно один раз встретиться и решить такую ​​проблему. Мы — и Пашинян, и я — сейчас много над этим работаем. Все наши чиновники со своими белорусскими коллегами обсуждают эту ситуацию. И я думаю, что через некоторое время мы придем к тому, что больше таких продаж не будет", — полагает Григорян.





Никаких изменений во внешней политике новое руководство Армении проводить не будет. "Будем придерживается того же курса, который проводила наша страна последние 24 года", — заявляет председатель Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян.





Тем не менее выходить из ОДКБ, членами которого являются и Беларусь, и Армения, официальный Ереван не собирается, говорит председатель Совета нацбезопасности. По его словам, изменения будут только во внутренней политике. К примеру, если говорить о политике безопасности, то если раньше руководство Армении заявляло, что их страна проводит оборонительную политику, то сейчас эта оборонительная политика становится активной. Это означает, что теперь в случае приближения военной угрозы Армения будет предпринимать "превентивные шаги".