"Эти четыре часа улучшили отношения между США и РФ": о чем говорили Путин и Трамп в Хельсинки
16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президентов США и РФ - Дональда Трампа и Владимира Путина. Приводим самое интересное.
Трамп о встрече с Путиным: Эти четыре часа улучшили отношения между США и РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным изменила отношения между США и РФ, и теперь Вашингтон и Москва должны найти способы сотрудничества на основе общих интересов.
Об этом он заявил по итогам двусторонней встречи с Путиным в Хельсинки.
По словам Трампа, сегодняшние переговоры с Путиным значительно улучшили отношения между двумя странами, передает CNN.
"Наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас. Но это изменилось примерно четыре часа назад. Я действительно верю в это", - сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что и США, и Россия ответственны за нынешний кризис в двусторонних отношениях. По его словам, Москва и Вашингтон "совершили некоторые ошибки".
"Я считаю ответственными обе страны. Полагаю, что Соединенные Штаты вели себя глупо. Мы все были глупыми", - сказал президент США.
Трамп заявил об отсутствии причин полагать, что Россия вмешалась в выборы в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что нет оснований считать, что Россия организовала хакерские атаки во время президентских выборов в США в 2016 году, чтобы помочь ему победить.
Об этом он заявил по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Reuters.
По словам Трампа, Путин был "очень убедителен" в своем отрицании вмешательства в американские выборы. Между тем, американские спецслужбы настаивают на причастности россиян к кибератакам.
"Президент Путин сегодня был чрезвычайно сильным и убедительным в своем отрицании", - сказал президент США.
Кроме того, Трамп в очередной раз заявил, чтобы не было никакого сговора с Россией во время избирательной кампании. "Никакого сговора вообще не было. Все это знают", - сказал он.
По его словам, расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы оказало "негативное влияние" на отношения между США и Россией.
Путин: Я хотел, чтобы Трамп выиграл президентские выборы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что желал победы на президентских выборах тогдашнему кандидату от республиканцев Дональду Трампу.
Об этом Путин заявил время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом по итогам переговоров в Хельсинки.
"Я хотел, чтобы он выиграл, потому что он говорил о нормализации российско-американских отношений", - цитирует Путина Медуза.
Президент РФ также заявил, что Россия "никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться" в американские выборы.
Путин признал негативное отношение Трампа к аннексии Крыма
Президент России Владимир Путин признал негативное отношение президента США Дональда Трампа к аннексии Крыма в 2014 году.
"Позиция президента Трампа по Крыму известна, и он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации", - цитирует Путина Интерфакс-Украина.
Президент РФ добавил, что у него другая точка зрения, по его мнению, РФ провела "референдум" в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН.
"Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт. Все", - заявил Путин.
Путин прокомментировал переговоры с Трампом в Хельсинки
По словам Путина, отношения между Россией и США переживают сложный период, но встреча прошла "в откровенной и деловой атмосфере", она была успешной и полезной для двух стран.
"Переговоры прошли в откровенной и деловой атмосфере, считаю их весьма успешными и полезными…Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности не имеют объективных причин. Холодная война закончилась и обстановка кардинально изменилась", - цитирует Путина корреспондент РБК.
Кроме того, Путин призвал президента США "повлиять" на Украину для реализации минских договоренностей.
"При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей…США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу ", - цитирует Путина ТАСС.
Также президент РФ настаивает, что никакого вмешательства в выборы в США в 2016 году со стороны Кремля не было.
Напомним, что 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялась встреча президентов США и РФ - Дональда Трампа и Владимира Путина.
Переговоры начались с задержкой из-за опоздания главы РФ. Самолет Путина приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа только около 13:00, тогда как начало встречи планировалось на 13:15. Трамп приехал в Хельсинки еще накануне вечером.
В Президентский дворец, где проходят переговоры, Путин прибыл первым, его поприветствовал президент Финляндии Саули Ниинисте. Трамп приехал во дворец примерно через 15 минут после Путина.
Перед началом беседы Путин и Трамп сделали совместную фотографию. При этом во время позирования президенты обошлись без традиционного рукопожатия.
"Белорусский партизан"
20:23 16/07/2018
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