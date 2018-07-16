Трамп о встрече с Путиным: Эти четыре часа улучшили отношения между США и РФ





Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным изменила отношения между США и РФ, и теперь Вашингтон и Москва должны найти способы сотрудничества на основе общих интересов.





Об этом он заявил по итогам двусторонней встречи с Путиным в Хельсинки.