ЛГБТ-активистке за 3 секунды пикета дали почти 400 рублей штрафа

Сегодня суд Центрального района столицы оштрафовал Вику Биран на 15 базовых величин, пишет TUT.BY





Центральное РУВД составило на девушку протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП за нарушение Закона «О массовых мероприятиях». А именно за пикетирование, когда «24 мая, находясь по адресу: проспект Независимости, 15 (…), без разрешения Мингорисполкома выражала свое отношение к ЛГБТ-сообществу, во время которого держала плакат «Сами вы подделка». Речь идет об одном из трех фото, у здания МВД.





Оказалось, протокол по этому случаю уже поступал в суд в начале июля. Но его вернули в милицию «для устранения недостатков». Так же ранее поступил суд Московского района, когда получил протокол о снимке активистки на фоне Дома правительства.





На процесс вызвали майора из Центрального РУВД Дмитрия Шантыра, который составил протокол. Он поведал, что об акции у стен МВД узнал в ходе «мониторинга прессы»: «Было изъято видео с камер наблюдения с фасада [здания] Независимости, 15, где четко просматривается: в 12:55 Виктория Биран с неустановленным лицом подходит к зданию МВД. Неустановленная девушка фотографирует ее с плакатом, после чего они переходят улицу и идут к площади Независимости. Усматривались признаки административного правонарушения».









Однако Вика не считала, что проводит массовое мероприятие или пикетирование. «Я просто сделала снимок», — сказала она.





Адвокат Виктории Биран, Дмитрий Лепретор, просил суд прекратить дело. Он обратил внимание: согласно записям с камер, «пикетирование» у МВД длилось 3 секунды. «Секундное пикетирование выглядит комично, чтобы привлекать к ответственности. Какой общественный порядок был нарушен этими секундами держания плаката — до сих пор неясно. (…) Видно, что никаким образом девушка не привлекала к себе внимание прохожих. Странная позиция РУВД: никто не был задержан, общественный порядок не нарушен, сфотографировала себя на фоне здания — и это считается массовым мероприятием?», — сказал он.





Однако суд решил иначе. «Подвергнуть Викторию Биран административному взысканию в виде штрафа в размере 15 базовых величин», огласила решение судья Виктория Шабуня.





Сама активистка намерена обжаловать решение, иначе в течение месяца после вступления его в силу должна заплатить 367 рублей и 50 копеек.



