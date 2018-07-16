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ЛГБТ-активистке за 3 секунды пикета дали почти 400 рублей штрафа

В мае ЛГБТ-активистка Вика Биран вышла к зданиям МВД, КГБ и Дома Правительства с плакатом «Сами вы подделка». Эта акция была реакцией на заявление МВД о радужном флаге над посольством Великобритании, где, в частности, министерство называет однополые отношения подделкой и говорит, что «они не пройдут». За это ее вызвали сразу в три суда.

Сегодня суд Центрального района столицы оштрафовал Вику Биран на 15 базовых величин, пишет TUT.BY.

Центральное РУВД составило на девушку протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП за нарушение Закона «О массовых мероприятиях». А именно за пикетирование, когда «24 мая, находясь по адресу: проспект Независимости, 15 (…), без разрешения Мингорисполкома выражала свое отношение к ЛГБТ-сообществу, во время которого держала плакат «Сами вы подделка». Речь идет об одном из трех фото, у здания МВД.

Оказалось, протокол по этому случаю уже поступал в суд в начале июля. Но его вернули в милицию «для устранения недостатков». Так же ранее поступил суд Московского района, когда получил протокол о снимке активистки на фоне Дома правительства.

На процесс вызвали майора из Центрального РУВД Дмитрия Шантыра, который составил протокол. Он поведал, что об акции у стен МВД узнал в ходе «мониторинга прессы»: «Было изъято видео с камер наблюдения с фасада [здания] Независимости, 15, где четко просматривается: в 12:55 Виктория Биран с неустановленным лицом подходит к зданию МВД. Неустановленная девушка фотографирует ее с плакатом, после чего они переходят улицу и идут к площади Независимости. Усматривались признаки административного правонарушения».


Однако Вика не считала, что проводит массовое мероприятие или пикетирование. «Я просто сделала снимок», — сказала она.

Адвокат Виктории Биран, Дмитрий Лепретор, просил суд прекратить дело. Он обратил внимание: согласно записям с камер, «пикетирование» у МВД длилось 3 секунды. «Секундное пикетирование выглядит комично, чтобы привлекать к ответственности. Какой общественный порядок был нарушен этими секундами держания плаката — до сих пор неясно. (…) Видно, что никаким образом девушка не привлекала к себе внимание прохожих. Странная позиция РУВД: никто не был задержан, общественный порядок не нарушен, сфотографировала себя на фоне здания — и это считается массовым мероприятием?», — сказал он.

Однако суд решил иначе. «Подвергнуть Викторию Биран административному взысканию в виде штрафа в размере 15 базовых величин», огласила решение судья Виктория Шабуня.

Сама активистка намерена обжаловать решение, иначе в течение месяца после вступления его в силу должна заплатить 367 рублей и 50 копеек.


19:48 16/07/2018






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