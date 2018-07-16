Северинец угрожает владельцам «ресторана на костях» бойкотом

Об этом в эфире Еврорадио сообщил сопредседатель партия БХД Павел Северинец.





Под бойкот попадет не только «ресторан на костях», но и другие объекты – в частности ресторан «Гранд-Куршавель» и поставщики этих учреждений, заявил Павел Северинец. Также защитники Куропат предлагают запретить выдавать владельцам «Поедем, поедим» шенгенские визы.





На прошлой неделе Северинец сообщил о принятии резолюции о защите Куропат. В документе, подписанном среди других депутатами Еленой Анисим и Анной Конопацкой, оппозиционерами Алексеем Янукевичем, Вячеславом Сивчиком, Григорием Костусевым:





1. Защитники Куропат готовы говорить с собственниками «Поедем, поедим» и представителями государственных органов после прекращения работы ресторана.

2.На момент переговоров за решеткой не должно быть защитников Куропат.

3.Мы осуждаем большевизм, нацизм и антисемитизм, требуем публичного, на государственном уровне, осуждения этих преступных идеологий, и настаиваем на широком общественном обсуждении в деле дальнейшей мемориализации Куропат.