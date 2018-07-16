Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Северинец угрожает владельцам «ресторана на костях» бойкотом

Защитники Куропат готовы начать широкую кампанию бойкота владельцам ресторана «Поедем, поедим», если к 18 июля те не прекратят работу объекта.

Об этом в эфире Еврорадио сообщил сопредседатель партия БХД Павел Северинец.

Под бойкот попадет не только «ресторан на костях», но и другие объекты – в частности ресторан «Гранд-Куршавель» и поставщики этих учреждений, заявил Павел Северинец. Также защитники Куропат предлагают запретить выдавать владельцам «Поедем, поедим» шенгенские визы.

На прошлой неделе Северинец сообщил о принятии резолюции о защите Куропат. В документе, подписанном среди других депутатами Еленой Анисим и Анной Конопацкой, оппозиционерами Алексеем Янукевичем, Вячеславом Сивчиком, Григорием Костусевым:

1. Защитники Куропат готовы говорить с собственниками «Поедем, поедим» и представителями государственных органов после прекращения работы ресторана.
2.На момент переговоров за решеткой не должно быть защитников Куропат.
3.Мы осуждаем большевизм, нацизм и антисемитизм, требуем публичного, на государственном уровне, осуждения этих преступных идеологий, и настаиваем на широком общественном обсуждении в деле дальнейшей мемориализации Куропат. 

18:47 16/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...
Игорь Драко
Коврик для ног, made in/of Belarus


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё