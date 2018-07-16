30 июня в городке Прямухино Тверской области проходила научная конференция «Прямухинские чтения», посвященная в том числе анализу молодежных протестов 1968-го года. Кроме лекций, участники помогали в ресторане усадьбы Михаила Бакунина.





Как поясняет Артем Маркин, на это событие собрались не только анархисты, но и просто «критически мыслящие люди» – там были не только россияне, но и много иностранцев. Из беларусов там был только Артем.





«Утром 8 июля в деревенский дом, где мы ночевали, вошли сотрудники местной полиции. Сначала мы их не видели, а только слышали вопрос «Есть здесь кто-нибудь?» Потом они подошли ко мне и попросили показать документы, все трое были в форме. Свои удостоверения они показали, но ситуация была стрессовая, и фамилии я не успел записать. Увидев мой беларуский паспорт, они начали что-то сверять в базе данных, которая была на телефоне».





Артем Маркин. Фото – Алесь Зеленый, belsat.eu





Артему не объяснили, что это за база, и почему его персональные данные там оказались. Вскоре полицейские заявили беларусу: он невъездной и должен пройти с ними для разбирательства.





«На улице были полицейские машины, люди в штатском и женщина из отдела по миграции. Я спрашивал, почему я невъездной в Россию, но полицейские сказали, что причину мне объяснят только сотрудники ФСБ, и только когда мы проедем в участок».





Парень очень удивился, потому что до сих пор у него не возникало проблем с российскими властями. Некоторое время он даже работал в Москве. Границу пересекал легально, пограничники видели его паспорт и не задали ни одного вопроса.





«Почему-то ФСБшники не могли мне передать постановление о высылке из страны на месте, им нужно было поговорить со мной именно в участке. Уже в отделе полиции в Торжке, куда меня привезли, я узнал: со мной будут беседовать люди из Центра «Э»(подразделение ФСБ по борьбе с экстремизмом). Только на суде я узнал, что одного «эшника» звали Роман Безусин. Сначала мне вручили сообщение, что я должен покинуть Россию до 13 июля на основании подпункта 1 части 1 статьи 27 соответствующего Федерального закона, так как «представляю угрозу национальной безопасности, целостности границ и безопасности жизни граждан Российской Федерации. Потом сфотографировали, несмотря на мое возмущение. «Сиди тихо, закрой рот», – таков был ответ».









Артем сразу попытался выяснить, допрос это или просто разговор, а если допрос, то кто ведет протокол? По словам анархиста, сотрудник ФСБ задавал в основном общие вопросы о конференции, зачем он приехал, участвует ли в политических организациях. Артем на все вопросы отвечать отказался.





«Главным опасением было, что мое задержание как-то связано с делом «Сети». Это большое уголовное дело против анархистов в России, которое активно раскручивает ФСБ, а арестованных пытают. Тем более в официальной формулировке силовиков отмечается, якобы ячейка организации есть в Беларуси… Однако они не применяли физической силы в отношении меня, не говорили ничего, связанного с «Сетью», и я быстро понял, что это не мой случай» .





Вместе с тем, Артем вспоминает, как один из силовиков спросил: «Друзей твоих на прошлой неделе в лесу СОБР положил, круто, а?». Имеется в виду задержание анархистов под Крупками 30 июня, когда силовики с автоматами почти 5 часов продержали активистов на земле. По мнению Артема, такие слова российского правоохранителя свидетельствует об очень тесном сотрудничестве с беларускими органами в преследовании членов анархического движения.





Не добившись показаний, Маркина повезли на медицинский осмотр, но тот категорически отказался. По ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, отказ от осмотра дает основания полагать, что человек употреблял наркотики. Поэтому на него составили протокол и поместили в камеру участка в Торжке.





«Условия там были ужасные: камера 2 на 2 метра, куда набились шесть человек. На полу песок, остатки еды из передач, воздух не поступает. Никакого белья не выдают, поэтому пришлось просто на полу лежать. В таком состоянии я провел 27 часов».





Артема осудили на 2 суток административного ареста. Остальное время после суда он отбывал наказание в общей камере СИЗО в Торжке.





«Конвой и охрана смотрели на меня больше с любопытством, чем с агрессией. Для них появление «политического» было редкостью. В камере СИЗО сначала мы спали на «сцене» – настиле из досок, без белья. Но потом по моей просьбе его принесли, стали немного лучше относиться. Отпустили меня на свободу ровно в срок. Когда я выходил, то хотел оставить еду из передачи своим сокамерникам, но охранник запретил. «Это в других местах делиться хорошо, а у нас – нет». Ну что скажешь, это перевернутый мир».





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27-летний Артем Маркин не впервые попал под репрессии. В прошлом году 15 марта после разрешенного властями марша нетунеядцев, его с соратниками брутально задержали на троллейбусной остановке силовики в штатском. Тогда анархист получил 12 суток ареста, которые отбыл в ЦИП на Окрестина.