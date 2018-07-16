Бабичу 49 лет. Родился он в Рязани как раз в День пограничника — 28.05.1969 года. После школы поступил в Рязанское высшее командное училище связи, которое готовило офицеров по специальности «связь в воздушно-десантных войсках», пишет Наша нива





По окончании училища, согласно официальной биографии, «проходил службу на командных должностях в Воздушно-десантных войсках и войсках КГБ СССР, принимал участие в боевых действиях». Участвовал в приднестровском конфликте и в Первой чеченской войне, получил медаль «За отвагу». Не тогда ли он получил и свою дополнительную «специальность» — «смотрящий» от КГБ/ФСБ за непредсказуемыми субъектами».





В 1995 году его поднадзорный генерал Александр Колмаков был переведен на вторичную должность в Сухопутные войска РФ, а 26-летний (!) Михаил Бабич возглавил только что созданное постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.1994 г. № 1309 ОАО «Промышленная компания «Концерн «Антей», 100% акций которого было закреплено в федеральной собственности.





Концерн «Антей» специализировался на производстве ракетных систем «С-300» и «Тор», сейчас это «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»».





И этой суперважной для безопасности России структурой был назначен управлять 26-летний Бабич.





В 1998 году 29-летнего «бросают» на другое ответственное направление — обеспечение продовольственной безопасности РФ. С 1998 г. по 1999 г. он — первый вице-президент компании «Росмясомолторг». С 1999 года по январь 2000 года он был первым заместителем генерального директора ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия России.





В этот момент во главе России стал Путин, и 31-летний полковник Бабич был отозван из «командировки в сельское хозяйство» для работы по основной своей специальности.









В начале 2000 г. Москва назначает его первым заместителем председателя правительства Московской области — смотрящим за только что избранным губернатором этой области, потенциальным политиком общероссийского масштаба, Героем Советского Союза генералом Борисом Громовым, который построил свою успешную избирательную кампанию на критике Кремля.





Но после того как Путин убедился, что Громов полностью доволен «кормлением» (он пробыл губернатором вплоть до 2012 г.) и на политические роли не претендует, то перебросил Бабича в другую потенциально «горячую точку».





В 2001 году полковника назначают присматривать за другим потенциальным «бунтовщиком» — главой администрации Ивановской области коммунистом Владимиром Тихоновым, лидером внутрипартийной оппозиции против карманного главы Компартии Зюганова.





Тихонов был избран главой Ивановской области в декабре 2000 г. в противоборстве с кандидатурой Кремля и без поддержки Зюганова. В январе 2001 г. Москва назначает Бабича его первым заместителем. Он оставался на этом посту до середины 2002 г. — по-видимому, до тех пор, пока в Москве не убедились, что Тихонов конкурентом Зюганова не станет.





И на самом деле, попытка заменить Зюганова Тихоновым на Х съезде КПРФ была пресечена Минюстом РФ, а попытки Тихонова, после его исключения из партии Зюганова, создавать новые коммунистические структуры остались безрезультатными (см., например, о судьбе ВКПБ).





Что касается Бабича, то он тем временем получил еще более ответственное задание: в ноябре 2002 года был назначен председателем правительства Чеченской республики, где на тот момент еще продолжалась партизанская война. Пробыл им до февраля 2003 г. — всего 3 месяца. Но с задачей справился — 23 марта 2003 г. в Чечне был проведен референдум по новой Конституции, согласно которой республика стала субъектом Российской Федерации.





После такого ответственного и рискованного задания — в Чечне ведь можно было и погибнуть — он был отправлен «на отогрев и отдых» в Госдуму РФ. Пробыл депутатом Госдумы с 2003 по 2011 г.





А впоследствии получил назначение в высшую номенклатуру — был назначен Полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе, а буквально через две недели стал одновременно и председателем Государственной комиссии РФ по химическому разоружению. То есть, ответственным за химоружие РФ — припоминается химическая атака в Британии с применением «новичка».









Что же произошло в российском Приволжье во время кураторства там полковника Бабича?





Башкортостан утратил пост президента.





Бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов был убит.





Губернатор Кировской области Никита Белых переехал на «зону».





Татарстан потерял свой особый статус.





Глава Республики Марий Эл переехал в следственный изолятор.





Вслед за ним отправился в следственный изолятор глава Удмуртии.





В 2016 году полковника уже пытались сделать «дипломатом». Его отправляли послом в Украину. Украина тогда отказалась принять такого посла.





В принципе, такой, как Бабич, молодой, надежный, из ФСБ, может претендовать на самые высокие должности. Кто знает, почему бы ему не стать даже преемником Владимира Путина? Он же намекал, что талантливые кадры подрастают в провинции.





Но для большого роста нужны большие успехи в карьере, которые оправдают подобный выбор. Большие успехи. Бабич немногословен, уверен в себе и через многое прошел.