Суд над журналистом Галко: крах судебной системы или еще нет?

Дмитрий Галко в разное время был сотрудником изданий Народная Воля, Новы Час, Свобода, Белорусский Партизан. Ему вменяется насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов.





В связи с тем, что опубликованная СМИ картина на сегодняшний день не отражает в полной мере ни суд, ни само происшествие, Белорусский Партизан попытается вкратце рассказать о том, что происходило.





Милиция ворвалась в частную квартиру. Причины





1. Соседи вызвали милицию.

Этот факт фигурировавший в некоторых СМИ, впоследствии не подтвердился. Ни один из соседей не вызывал милицию и не давал показаний о вызове.





2. Участковый шел мимо и увидел на балконе пьяных подростков, ругающихся матом.

Высота второго этажа квартиры и тёмное время суток, а также тот факт, что участкового в форме, прогуливающегося под балконом, не видели, делают этот факт маловероятным.





3. Вошедший в общий корридор милиционер разглядел на полу женское бельё и заподозрил, что в квартире может совершаться насилие.

Женского белья никто не видел, криков о помощи не раздавалось, ничего похожего не было.





4. Милиционеры подозревали наркопритон или порностудию в квартире.

Жалоб со стороны соседей на непорядок в этой квартире не поступало никогда, за месяц до происшествия квартиру проверяли органы опеки и нашли её в полном порядке. Представитель этих органов присутствовала среди милиционеров.





Подозреваемый сам затянул-затолкал милицию в квартиру





В показаниях милиционеров это прозвучало. Никто из присутствующих не подтвердил. По показаниям свидетелей, милиция ворвалась в квартиру, когда хозяин пошёл за документами, которые у него попросили.





Показания потерпевшего милиционера





Противоречивы. По версии, озвученной в суде, потерпевший применил спецприём против сына обвиняемого и поэтому журналист ударил его сзади в область затылка. Медицинское освидетельствование было проведено спустя неделю (!) после этого удара.





Учитывая, что речь идет о милиционере, а не о задумавшейся на неделю барышне, а другой свидетель со стороны обвинения (милиционер) рассказал об ударе в область скулы, на лице, а не сзади головы, точно показав место "удара", то этот, главный пункт обвинения, воспринимается как столкновение двух абсолютно противоречивых и неправдивых версий основного пункта обвинения, за который журналиста Галко могут лишить свободы на три года.



