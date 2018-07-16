Суд над журналистом Галко: крах судебной системы или еще нет?
В Минске прошел суд над оппозиционным журналистом Дмитрием Галко. Прокурор потребовала три года лишения свободы.
Дмитрий Галко в разное время был сотрудником изданий Народная Воля, Новы Час, Свобода, Белорусский Партизан. Ему вменяется насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов.
В связи с тем, что опубликованная СМИ картина на сегодняшний день не отражает в полной мере ни суд, ни само происшествие, Белорусский Партизан попытается вкратце рассказать о том, что происходило.
Милиция ворвалась в частную квартиру. Причины
1. Соседи вызвали милицию.
Этот факт фигурировавший в некоторых СМИ, впоследствии не подтвердился. Ни один из соседей не вызывал милицию и не давал показаний о вызове.
2. Участковый шел мимо и увидел на балконе пьяных подростков, ругающихся матом.
Высота второго этажа квартиры и тёмное время суток, а также тот факт, что участкового в форме, прогуливающегося под балконом, не видели, делают этот факт маловероятным.
3. Вошедший в общий корридор милиционер разглядел на полу женское бельё и заподозрил, что в квартире может совершаться насилие.
Женского белья никто не видел, криков о помощи не раздавалось, ничего похожего не было.
4. Милиционеры подозревали наркопритон или порностудию в квартире.
Жалоб со стороны соседей на непорядок в этой квартире не поступало никогда, за месяц до происшествия квартиру проверяли органы опеки и нашли её в полном порядке. Представитель этих органов присутствовала среди милиционеров.
Подозреваемый сам затянул-затолкал милицию в квартиру
В показаниях милиционеров это прозвучало. Никто из присутствующих не подтвердил. По показаниям свидетелей, милиция ворвалась в квартиру, когда хозяин пошёл за документами, которые у него попросили.
Показания потерпевшего милиционера
Противоречивы. По версии, озвученной в суде, потерпевший применил спецприём против сына обвиняемого и поэтому журналист ударил его сзади в область затылка. Медицинское освидетельствование было проведено спустя неделю (!) после этого удара.
Учитывая, что речь идет о милиционере, а не о задумавшейся на неделю барышне, а другой свидетель со стороны обвинения (милиционер) рассказал об ударе в область скулы, на лице, а не сзади головы, точно показав место "удара", то этот, главный пункт обвинения, воспринимается как столкновение двух абсолютно противоречивых и неправдивых версий основного пункта обвинения, за который журналиста Галко могут лишить свободы на три года.
Кроме этих двух милиционеров, удара не видел никто.
Показания присутствующих
Подростки слышали, что обвиняемый долго и безуспешно пытался выпроводить из квартиры милицию, совершающую, по его мнению, противоправные действия.
Одна из девочек показала, что милиционеры её толкнули и она ударилась о спортивный снаряд в квартире. Некоторые дети рассказывали, что милиционеры ругались матом. Некоторые отмечали давление милиции при составлении протокола.
Все дети показали, что обвиняемый не покупал им алкоголя и не пил вместе с ними. По мнению немногих он был трезв. Однако несколько детей показали лёгкую степень опьянения обвиняемого, один видел, как обвиняемый выпил бокал пива (в собственной квартире на день рождение сына).
В запросе адвоката - отказано
Для полноты картины и определения времени инцидента адвокат запросила:
1. Пригласить милиционеров-свидетелей административного правонарушения со стороны (ругался матом на улице в трезвом виде), которое было зафиксировано в тот же день и час, для того, чтобы дать показания.
2. Установить точное время происшествия по приезду скорой помощи к выпрыгнувшим из окна испугавшимся подросткам - гостям вечеринки.
3. Выписку из журнала о применении спецсредств.
Из запрошенного была предоставлена только выписка из журнала, из которой следует, что в момент совершения удара подсудимый был в наручниках.
Речь обвиняемого
Обвиняемый отверг по всем пунктам обвинение, кроме того, что ругался, и мог неумышленно стать причиной падения телефона у милиционера, когда препятствовал незаконной видеосъёмке в квартире. Отметил, что он не был пьян согласно тому же административному протоколу, которая составила на него милиция в тот же день и час "преступления".
Галко отметил, что он никогда не видел участкового ранее и у него не было чувства мести, объясняющее его агрессивные действия. Он работал журналистом с хорошими карьерными перспективами в уважаемой газете.
Речь прокурора
Интеллигентного вида прокурор, присутствоваший на суде, не явился. "Не вынесла душа поэта". Прокурор, зачитавшая обвинительный приговор, не присутствовала до этого на суде.
Сторона обвинения запросила три года лишения свободы, с учетом того, что обвиняемый ранее не был судим по уголовным делам, и положительных характеристик с мест работы обвиняемого. Следует отметить, что в Беларуси существует практика ограничения (химия), а не лишения свободы для лиц, ранее не судимых.
Речь адвоката
Адвокат отметила многочисленные противоречия в показаниях потерпевшего и единственного свидетеля удара со стороны милиции. Привела аргументы, доказывающие отсутствие законных оснований для вторжения милиции в жильё: в квартире не осуществлялось уголовное преступление, присутствующие не были предупреждены об их правах и обязанностях, не началось оформление протокола об административном правонарушении.
Милиция долго находилась в квартире и не осуществляла положенных по инструкциям действий. В квартире велась незаконная видеосъёмка. Протокол о причинении лёгких телесных повреждений милиционеру был составлен много дней спустя после инцидента.
Поскольку потерпевший не потерял трудоспособности и выполнял свои должностные обязанности, эти телесные повреждения он мог получить и в другом месте. Или, ударившись, при толчее, от своих же коллег. (Как та самая девчушка, которую приехавший на подмогу милиционер толкнул и не заметил).
Исходя из принципа презумции невиновности, адвокат попросила оправдать обвиняемого. Также она отметила, что незаконное нарушение неприкосновенности жилища милицией может создать опасный для общества прецедент злоупотребления этой властью со стороны правоохранительных органов.
По человечески, картина происшествия такова: сын-подросток, доказывая, "что у него есть папа", пригласил на свой ДР всех своих друзей и знакомых. Папа безответственно отнесся к своей роли присутствующего взрослого, сидел в интернете, пока подростки отмечали свою взрослость с алкголем.
Это его вина, которая вскрывает проблемы воспитания детей отцами и лёгкого доступа подростков к спиртному в нашем обществе, но отнюдь не содержит состава уголовного преступления для обвиняемого.
То, что папа, как блогер и журналист обнародовал эти факты как у себя в блоге и в СМИ, послужило основанием для карательных действий оплошавших органов. Не будь этого обнародования, всё закончилось бы административным делом за наше обычное "ругался матом в общественном месте в трезвом виде" и сорока рублями штрафа.
Однако сейчас оппозиционный журналист Дмитрий Галко уже два месяца находится в местах лишения свободы и ему грозит три года за уголовное преступление, которое он не совершал.
"Белорусский партизан"
17:12 16/07/2018
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