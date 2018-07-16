Как стало известно "Белорусскому партизану", переговоры по поиску компромисса вокруг ресторана "Поедем, поеждим" в Куропатах отменяются. Общественность на переговорах должны были представлять председатель партии БНФ Григорий Костусев и сопредседатель БХД Павел Северинец, другую сторону должны были представлять владельцы бизнеса Леонид Зайдес и Суркис.





- Встреча планировалась 17 июля в 12 часов, планировалось, что на время переговоров учреждение работать не будет. Я только что разговаривал с Зайдесом: встречу, запланированную на 17 июля, мы отменяем, потому что Павел Северинец выдвинул свой ультиматум. Пока Зайдес не согласится с ультиматумом, Северинец на переговоры не пойдет. А мне одному идти туда нет смысла. Поиск компромисса пока не получается, раз одна из сторон выдвинула ультиматум. Раз прозвучал ультиматум - какие переговоры? - сообщил "Белорусскому партизану" Григорий Костусев.





Политик сокрушается, что все усилия наладить переговорный процесс пошли прахом:





- Переговорный процесс дается очень трудно: все видят только внешнюю сторону, а согласование занимает уйму времени и усилий. К сожалению, все мои усилия пошли прахом, - говорит Костусев. - Я буду обсуждать ситуацию внутри партии. Мне придется снимать с себя ответственность за организацию переговоров, раз не получилось, значит, считаю, я с задачей не справился.





В субботу машина с российскими номерами наехала на защитника Куропат Леонида Кулакова. Кроме того, охрана ресторана вместе с владельцем Леонидом Зайдесом поучаствовала в потасовке с защитниками Куропат. В связи с инцидентами Павел Северинец дал владельцам три дня на демонтаж и перенос ресторана.