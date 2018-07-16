Лукашенко на финале ЧМ-2018: визит вежливости или сам напросился?

Как рассматривать сей визит?





Как визит вежливости? Ведь абсолютное большинство мировых и европейских лидеров проигнорировали мундиаль из-за напряженных отношений с Россией в связи с оккупацией Крыма и развязанной Россией войной на Донбассе.





Или Лукашенко воспользовался приглашением Путина, чтобы попиариться на фоне хоть и малочисленных, но все-таки присутствующих европейских лидеров? Эксперты в комментарии "Белорусскому партизану" разошлись во мнении.









"Александр Лукашенко 15 июля по приглашению президента России Владимира Путина посетил церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу на московском стадионе "Лужники", скромно сообщила о визите в Москву пресс-служба Лукашенко, сопроводив отчет о поездке 21-секундным видео неформального общения.









А сайт российского президента, сообщая про встречи с лидерами Франции, Хорватии, с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом аль Тани и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, даже не упомянула Лукашенко.

Так что же это было?





"Зарисоваться на фоне мировых лидеров"





Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров отмечает, что приглашения Путина не следует игнорировать:





- При сложившейся структуре отношений между Беларусью и Россией для Лукашенко очень важны неформальные встречи, в том числе и с Путиным. Так что если Путин приглашает, если есть возможность поговорить с глазу на глаз за рамками протокольных встреч, то этот шанс стоит использовать. Со стороны Лукашенко логично было ехать в Москву. Зачем Путин его пригласил? Не очень понятно. Наверное, есть ряд вопросов, которые стоит обсуждать, - отметил Андрей Егоров.





Кроме того, очень важна пиар-составляющая этой поездки:





- Если судить по фотографиям, у Лукашенко была возможность хотя бы зарисоваться на фоне Макрона и президента Хорватии, что неплохо для пиара. Эта поездка использовалась для демонстрации открытости Беларуси: вот Лукашенко общается с мировыми лидерами, обсуждает чемпионат мира по футболу.





"Лукашенко напросился на финал"





Председатель Верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб считает, что Лукашенко сам напросился на финал чемпионата мира по футболу:





- Я бы назвал эту поездку личной, поездка человека, который хотел посмотреть финал чемпионата мира. Мне кажется, что и российская сторона не воспринимала его как главу государства, а как человека на большой должности, очень желающего посмотреть игру.





- И ради этого понадобилось приглашение Владимира Путина?





- Ситуация могла развиваться следующим образом. Разговаривали по телефону, и в разговоре Лукашенко высказал желание посмотреть финал. А что Путин должен был сказать? Путин не только прямой человек, но еще и неплохой дипломат, поэтому и сказал: приезжай, раз так хочется, одно государство - "союзное".





Если бы Лукашенко никого не предупредил и приехал юы самостоятельно, то понадобилось бы вмешательство белорусского посольства: где размещать, куда посадить - на финале весь стадион был забит. Более того, раз поехал по приглашению - значит ни перед кем не нужно отчитываться о затратах на поездку.





Хотя и так, и так он ни перед кем не отчитывается: куда хочу, туда лечу, с кем хочу, с тем и лечу. И так уже более 20 лет.





"Визит вежливости"





Руководитель института "Политическая сфера" (зарегистрирован в Литве) Андрей Казакевич считает поездку визитом вежливости:





- Действительно, поездка состоялась по приглашению президента России, но это не был официальный визит, который бы предусматривал встречи, принятие решений и так далее. Визит Лукашенко не носил служебного характера и не был связан с выполнением профессиональных обязанностей ни Лукашенко, ни Путиным.





- Следовательно, на этот раз белорусско-российские отношения не обсуждались?





- Не могу знать точно, потому что не исключены разговоры во время неформальных контактов. Но сам формат визита не предусматривал встреч на высшем уровне, он не связан непосредственно с белорусско-российскими отношениями.









Россия была заинтересована в том, чтобы страну посетило как можно больше мировых лидеров, что создавало бы позитивный имидж чемпионату и оправдывало бы вложения российского руководства в это мероприятие.



