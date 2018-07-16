Что-то он невесел - голову повесил: Путин опоздал на встречу с Трампом, но Трамп приехал еще позже
Президент России Владимир Путин опоздал на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки на 40 минут. А Трамп приехал еще через 20 минут.
|
1 из 5
фото: vedomosti.ru
Об этом сообщает в своем телеграм-канале Алексей Венедиктов в понедельник, 16 июля.
Таким образом, первая полноформатная встреча президентов России и США началась на час позже запланированного времени, пишет snob.ru
Согласно графику, который предоставили журналистам, встреча должна была начаться в 13:15 (по Минску), но самолет Путина приземлился в Хельсинки только в 13:00.
Трамп же приехал в Финляндию накануне и уже провел несколько встреч. О причинах его опоздания пока ничего неизвестно.
Предполагается, что переговоры двух президентов будут длиться три часа. Первые полтора часа они будут беседовать наедине (с ними только переводчики).
Затем к Путину и Трампу присоединятся министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков, американский госсекретарь Майк Помпео и ближайшие советники Трампа.
Однако, по словам Ушакова, у президентов нет лимитов по времени — то, сколько продлится встреча, зависит от них самих.
"Белорусский партизан"
14:29 16/07/2018
‡агрузка...