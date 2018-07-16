



Об этом сообщает в своем телеграм-канале Алексей Венедиктов в понедельник, 16 июля.













Согласно графику, который предоставили журналистам, встреча должна была начаться в 13:15 (по Минску), но самолет Путина приземлился в Хельсинки только в 13:00.

Трамп же приехал в Финляндию накануне и уже провел несколько встреч. О причинах его опоздания пока ничего неизвестно.









Предполагается, что переговоры двух президентов будут длиться три часа. Первые полтора часа они будут беседовать наедине (с ними только переводчики).





Затем к Путину и Трампу присоединятся министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков, американский госсекретарь Майк Помпео и ближайшие советники Трампа.





Однако, по словам Ушакова, у президентов нет лимитов по времени — то, сколько продлится встреча, зависит от них самих.



