«Это обалденная сцена. Это точно финал всего. Там двое живых. Француз и хорватка. И рядом с ними стоит вот эта странная мумия. Отекшая. С недвижимым лицом. Производящая руками некие неуверенные движения, — написала

Елена Рыковцева в Фейсбуке. — И когда начинается ливень, охрана несется водружать над этой мумией зонтик. Чтобы все это видимо не растеклось под дождем.









Минуты через четыре, когда те уже были насквозь мокрыми, им тоже приперли зонты. А вот этот странный ряд женщин в пилотках за их спинами, типа стюардесс Аэрофлота (не сразу сообразишь, что это Qatar Airways) он остался вообще без прикрытия, со всем своим аэрофлотовским (катарским) лаком и макияжем. И немецкий комментатор опять удивился, что про эту грозу давно знали, что она идет, и что за проблема была избежать всей этой мокрой истории.





Ну и в самом конце, когда так красиво показывали французов во всех этих фейерверках, он не забыл напомнить, что этот праздник на фоне аннексии Крыма, войны на Донбассе и бомбежек в Сирии. Видимо, в том смысле, что да, праздник, красивая игра, радость победы и пр. Но все ж таки на фоне.





Часть фона в лице мумии мы лицезрели на этом финале».