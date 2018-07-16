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"Это финал всего". Президенты Франции и Хорватии и странная мумия

Известная российская колумнистка Елена Рыковцева написала о том, как выглядел президент РФ Путин на фоне президентов Франции и Хорватии после финала ЧМ по футболу.
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«Это обалденная сцена. Это точно финал всего. Там двое живых. Француз и хорватка. И рядом с ними стоит вот эта странная мумия. Отекшая. С недвижимым лицом. Производящая руками некие неуверенные движения, — написала  
Елена Рыковцева в Фейсбуке. — И когда начинается ливень, охрана несется водружать над этой мумией зонтик. Чтобы все это видимо не растеклось под дождем.

А над французом и хорваткой ни хрена. Их заливает по полной. Ну, потому что живые, что им сделается. И немецкий комментатор с изумлением говорит: как же так — над российским президентом зонтик раскрыли, а над Францией и Хорватией — нет.

Минуты через четыре, когда те уже были насквозь мокрыми, им тоже приперли зонты. А вот этот странный ряд женщин в пилотках за их спинами, типа стюардесс Аэрофлота (не сразу сообразишь, что это Qatar Airways) он остался вообще без прикрытия, со всем своим аэрофлотовским (катарским) лаком и макияжем. И немецкий комментатор опять удивился, что про эту грозу давно знали, что она идет, и что за проблема была избежать всей этой мокрой истории.

Ну и в самом конце, когда так красиво показывали французов во всех этих фейерверках, он не забыл напомнить, что этот праздник на фоне аннексии Крыма, войны на Донбассе и бомбежек в Сирии. Видимо, в том смысле, что да, праздник, красивая игра, радость победы и пр. Но все ж таки на фоне.

Часть фона в лице мумии мы лицезрели на этом финале».

13:03 16/07/2018






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