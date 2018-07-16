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Неплохо провел время: Лукашенко с бокалом шампанского обнимает президента Ховатии

Государственное информагентство БелТА обнародовало видео неформального празднования финала чемпионата мира в футболе, который прошел в Москве 15 июля.

На видео Александр Лукашенко заявил, что «нельзя было назначать пенальти» (удар назначили за то, что мяч попал в руку Перишича, французы реализовали удар и повели в счете).

Также на видео Лукашенко обнимает президент Хорватии Калинду Грабарь-Китаравич за плечо, во время этого разговаривает с кем-то (вероятно, президентом Франции Эммануэлем Макроном) о чем-то.


На встрече присутствовали также Владимир Путин и глава FIFA Джанни Инфантино. Других лидеров государств на видео не зафиксировано, передает Свабода.



12:31 16/07/2018






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