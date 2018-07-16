Неплохо провел время: Лукашенко с бокалом шампанского обнимает президента Ховатии
Государственное информагентство БелТА обнародовало видео неформального празднования финала чемпионата мира в футболе, который прошел в Москве 15 июля.
На видео Александр Лукашенко заявил, что «нельзя было назначать пенальти» (удар назначили за то, что мяч попал в руку Перишича, французы реализовали удар и повели в счете).
Также на видео Лукашенко обнимает президент Хорватии Калинду Грабарь-Китаравич за плечо, во время этого разговаривает с кем-то (вероятно, президентом Франции Эммануэлем Макроном) о чем-то.
На встрече присутствовали также Владимир Путин и глава FIFA Джанни Инфантино. Других лидеров государств на видео не зафиксировано, передает Свабода.
12:31 16/07/2018
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