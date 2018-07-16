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Захватывали Крым: в сети опубликовали фото уничтоженных на Донбассе российских военных

Оба воевавших на Донбассе российских боевика получили награды за захват Крыма.
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На Донбассе ликвидировали двух российских военных, получивших награды за оккупацию Крыма. Так, были уничтожены прапорщик батальона связи 18 ОМСБР Мазудин Неджефов и водитель того же батальона Имидвар Айдамиров. Об этом сообщил украинский блогер Necro Mancer в своем Twitter. 


"Неджефов получил значок "за отдых в Крыму", отправился в последний поход на Донбасс и вернулся из него с "орденом Мужества". История водителя того же батальона Айдамирова отличается не очень сильно: значок за Крым, поездка на Донбасс, 15 августа ростовский госпиталь 24 августа - смерть", - цитирует блогера УНИАН


11:47 16/07/2018






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