На Донбассе ликвидировали двух российских военных, получивших награды за оккупацию Крыма. Так, были уничтожены прапорщик батальона связи 18 ОМСБР Мазудин Неджефов и водитель того же батальона Имидвар Айдамиров. Об этом сообщил украинский блогер Necro Mancer в своем Twitter.









"Неджефов получил значок "за отдых в Крыму", отправился в последний поход на Донбасс и вернулся из него с "орденом Мужества". История водителя того же батальона Айдамирова отличается не очень сильно: значок за Крым, поездка на Донбасс, 15 августа ростовский госпиталь 24 августа - смерть", - цитирует блогера УНИАН



