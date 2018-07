Туск обвинил Трампа в распространении фейков

"Америка и ЕС – лучшие друзья. Тот, кто говорит, что мы враги, распространяет фальшивые новости", – прокомментировал Туск высказывания лидера США.





America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.





Трамп посоветовал Мэй подать в суд на ЕС