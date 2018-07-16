Туск обвинил Трампа в распространении фейков
Глава Евросовета Дональд Туск обвинил президента США Дональда Трампа в распространении фальшивых новостей после того, как он назвал ЕС "противником" Соединенных Штатов в торговой сфере. Об этом председатель Европейского совета написал в Twitter.
"Америка и ЕС – лучшие друзья. Тот, кто говорит, что мы враги, распространяет фальшивые новости", – прокомментировал Туск высказывания лидера США.
America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news.
— Donald Tusk (@eucopresident) 15 июля 2018 г.
Трамп посоветовал Мэй подать в суд на ЕС
Напомним, ранее Трамп включил ЕС в число соперников США. С европейскими странами Штаты, по мнению американского президента, соперничают в торговой сфере, пишет telegraf.by
09:09 16/07/2018
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