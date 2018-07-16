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Туск обвинил Трампа в распространении фейков

Глава Евросовета Дональд Туск обвинил президента США Дональда Трампа в распространении фальшивых новостей после того, как он назвал ЕС "противником" Соединенных Штатов в торговой сфере. Об этом председатель Европейского совета написал в Twitter.