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В Хельсинки протестуют против встречи Трампа и Путина 16 июля

По подсчетам полиции, в демонстрации принимают участие около 2 500 человек.

В Хельсинки протестуют против встречи Трампа и Путина 16 июля
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Демонстрация в Хельсинки. Фото: REUTERS / Leonhard Foeger / FORUM

В Хельсинки, где 16 июля состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным, начались протесты. Демонстрация Helsinki Calling в поддержку прав человека прошла от парка Кайсаниеми до Сенатской площади. Сначала демонстрация насчитывала 1500 человек, но уже на площади число участников увеличилось до 2 500. Полиция отмечает, что часть из них – туристы.

Митинг прибыл на Сенатскую площадь. По оценкам в митинге на Сенатской площади участвуют 2500 человек. Часть из них — туристы. #Helsinki pic.twitter.com/zddhcBBu7V

— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 15, 2018

Участники акции несли плакаты «Остановите войну, а не людей», «Права человека для всех», также встречались транспоранты с призывом освободить Олега Сенцова.

За встречей Путина и Трампа Финляндия временно восстановила контроль на границе. Встреча состоится 16 июля в Хельсинки, сообщает сайт belsat.eu


08:26 16/07/2018






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