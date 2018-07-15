В Хельсинки протестуют против встречи Трампа и Путина 16 июля

Демонстрация в Хельсинки. Фото: REUTERS / Leonhard Foeger / FORUM





В Хельсинки, где 16 июля состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным, начались протесты. Демонстрация Helsinki Calling в поддержку прав человека прошла от парка Кайсаниеми до Сенатской площади. Сначала демонстрация насчитывала 1500 человек, но уже на площади число участников увеличилось до 2 500. Полиция отмечает, что часть из них – туристы.





Митинг прибыл на Сенатскую площадь. По оценкам в митинге на Сенатской площади участвуют 2500 человек. Часть из них — туристы. #Helsinki pic.twitter.com/zddhcBBu7V





— Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 15, 2018





Участники акции несли плакаты «Остановите войну, а не людей», «Права человека для всех», также встречались транспоранты с призывом освободить Олега Сенцова.





За встречей Путина и Трампа Финляндия временно восстановила контроль на границе. Встреча состоится 16 июля в Хельсинки, сообщает сайт belsat.eu



