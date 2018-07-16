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В Узбекистане чиновников будут сажать в тюрьму за вмешательство в предпринимательскую деятельность

Нижняя палата парламента Узбекистана во втором чтении приняла проект закона, предусматривающий усиление ответственности сотрудников правоохранительных, контролирующих и иных госорганов за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, сообщает в пятницу, 13 июля Podrobno.uz.

Документ вносит изменения в статьи 192-1–192-8 Уголовного кодекса и статьи 241-1–241-11 Кодекса об административной ответственности. В частности, намечено повысить размеры штрафов, установить такие виды санкций, как лишение определенного права, обязательные общественные работы, исправительные работы, ограничение и лишение свободы.

«Как показывают результаты изучения реального положения дел на местах, еще сохраняются бюрократические процедуры, препятствующие бизнесу. Некоторые чиновники вместо действенной помощи преследуют лишь корыстные цели. Так, по информации Верховного суда Узбекистана, в 2016—2017 годах, а также за первый квартал 2018 года административными судами и судами по уголовным делам рассмотрено 2 358 административных и 22 уголовных дела в отношении лиц, совершивших преступления и правонарушения, связанные с воспрепятствованием, незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность, посягающие на права и законные интересы хозяйствующих субъектов», – отметил член Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам Шухрат Мамаджанов.


По данным Генеральной прокуратуры, за пять месяцев 2018 года по отношению к субъектам предпринимательства было совершено 8 872 правонарушения, пишет ca-news.org

07:56 16/07/2018






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