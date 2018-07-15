







Они приурочили свою акцию «Милиционер вступает в Игру» к годовщине поэта Дмитрия Пригова, автора цикла «Апофеоз милицанера».

Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.