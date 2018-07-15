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Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ-2018 в поддержку политзаключенных

Четверо участников Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу, они подтвердили это в официальном аккаунте в фейсбуке.

Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах. 


Они приурочили свою акцию «Милиционер вступает в Игру» к годовщине поэта Дмитрия Пригова, автора цикла «Апофеоз милицанера».

20:17 15/07/2018






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