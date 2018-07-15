В Москве Александра Лукашенко встречали словами о том, что его не хватало на сочинской игре российской сборной с хорватами. Мол, прежние прогнозы минского гостя для россиян благополучно исполнились.









На интернет-форумах, новость о прилете Лукашенко на финал чемпионата мира встретили не так радушно.





Приведем несколько высказываний, опубликованных на дискуссионной платформе talks.by





«Почему бы не сгонять в Москву на личном Боинге с Колей, ведь он так любит футбол? Других то проблем в стране не осталось».





«Хотелось бы скромно поинтересоваться, за чей счет летает этот болельщик».





«Пусть берет пример с президента Хорватии».





Некоторые из участников дискуссии обратили внимание на тот факт, что Лукашенко на финале будет не единственным приглашенным лидером страны:





«Лидер Венгрии приехал в Москву. Виктор Орбан. Точнее прилетел на государственном самолете. С Путиным встречается».





А кое-кто задался вопросом о том, кто будет рядом с руководителем страны в этот вечер:





«С кем будет рядом сидеть, с президентом Хорватии или Франции?»