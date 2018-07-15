Разговорчики в Сети: «Хотелось бы скромно поинтересоваться, за чей счет летает этот болельщик»
Реакция на новость о поездке Лукашенко на финал ЧМ-2018.
В Москве Александра Лукашенко встречали словами о том, что его не хватало на сочинской игре российской сборной с хорватами. Мол, прежние прогнозы минского гостя для россиян благополучно исполнились.
На интернет-форумах, новость о прилете Лукашенко на финал чемпионата мира встретили не так радушно.
Приведем несколько высказываний, опубликованных на дискуссионной платформе talks.by
«Почему бы не сгонять в Москву на личном Боинге с Колей, ведь он так любит футбол? Других то проблем в стране не осталось».
«Хотелось бы скромно поинтересоваться, за чей счет летает этот болельщик».
«Пусть берет пример с президента Хорватии».
Некоторые из участников дискуссии обратили внимание на тот факт, что Лукашенко на финале будет не единственным приглашенным лидером страны:
«Лидер Венгрии приехал в Москву. Виктор Орбан. Точнее прилетел на государственном самолете. С Путиным встречается».
А кое-кто задался вопросом о том, кто будет рядом с руководителем страны в этот вечер:
«С кем будет рядом сидеть, с президентом Хорватии или Франции?»
Источник: Солидарность
20:14 15/07/2018
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