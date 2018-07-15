Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Разговорчики в Сети: «Хотелось бы скромно поинтересоваться, за чей счет летает этот болельщик»

Реакция на новость о поездке Лукашенко на финал ЧМ-2018.

В Москве Александра Лукашенко встречали словами о том, что его не хватало на сочинской игре российской сборной с хорватами. Мол, прежние прогнозы минского гостя для россиян благополучно исполнились.


На интернет-форумах, новость о прилете Лукашенко на финал чемпионата мира встретили не так радушно.

Приведем несколько высказываний, опубликованных на дискуссионной платформе talks.by

«Почему бы не сгонять в Москву на личном Боинге с Колей, ведь он так любит футбол? Других то проблем в стране не осталось».

«Хотелось бы скромно поинтересоваться, за чей счет летает этот болельщик».

«Пусть берет пример с президента Хорватии».

Некоторые из участников дискуссии обратили внимание на тот факт, что Лукашенко на финале будет не единственным приглашенным лидером страны:

«Лидер Венгрии приехал в Москву. Виктор Орбан. Точнее прилетел на государственном самолете. С Путиным встречается».

А кое-кто задался вопросом о том, кто будет рядом с руководителем страны в этот вечер:

«С кем будет рядом сидеть, с президентом Хорватии или Франции?»

Источник: Солидарность
20:14 15/07/2018






‡агрузка...


cashback
Блоги
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...
Игорь Драко
Коврик для ног, made in/of Belarus


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё