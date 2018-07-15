Протесты начались после того, как девять каталонских лидеров были перевезены из мадридской тюрьмы в барселонскую. Участники акции призывали выпустить их на свободу.





Демонстрацию посетили и члены действующего правительства Каталонии, в том числе президент Женералитета Ким Торра, который заявил, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока осуждённые испанскими властями каталонские политики не выйдут из тюрем.