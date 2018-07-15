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100 тысяч протестующих вышли на улицы Барселоны с требованием освободить лидеров национального каталонского движения

Более 100 тысяч человек 14 июля приняли участие в митинге, требуя выпустить из-под стражи лидеров движения за независимость Каталонии и вернуть в страну политиков, которым грозит уголовное преследование согласно испанским законам.

Протесты начались после того, как девять каталонских лидеров были перевезены из мадридской тюрьмы в барселонскую. Участники акции призывали выпустить их на свободу.

Демонстрацию посетили и члены действующего правительства Каталонии, в том числе президент Женералитета Ким Торра, который заявил, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока осуждённые испанскими властями каталонские политики не выйдут из тюрем.

20:06 15/07/2018






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