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ОМОН задержал блогера, который собирает подписи за отставку властей Бреста

15 июля на колхозной ярмарке в Бресте ОМОН задержал блогера и активиста Объединенной гражданской партии Александр Кабанова, который собирал подписи за отставку властей Брестской области.

Активисты появились на рынке в воскресенье сразу после традиционной акции кормления птиц, направленной против строительства под Брестом аккумуляторного завода, передает "Белсат".

Без каких-либо лозунгов брестчане выходят кормить птиц с конца февраля.


«С 14 апреля мы собираем подписи за отставку Лиса, Рогачука и Сенчука, которые способствуют построению завода. Когда мы собрали 4000 подписей и отправили их [в Администрацию президента], они нас начали гасить, начались суды. Сегодня мы вышли и специально ничего не говорили. Я фиксировал сбор подписей через стрим, но меня не взяли, хотя я лез к ним в машину – они меня выбросили», – говорит «Белсату» блогер Сергей Петрухин.

«Комиссия по правам человека Палаты представителей подтвердила нам, что для коллективного сбора подписей не нужно специальное разрешение», – добавляет Петрухин.

Аккумуляторный завод «iPower» строят в свободной экономической зоне «Брест». Местные жители считают, что предприятие может негативно повлиять на экологию в регионе. В январе они начали акции протеста. Под обращением к Александру Лукашенко против строительства завода почти 40 тысяч человек. Администрация главы государства пообещала, что делом займется специальная комиссия.


19:44 15/07/2018






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