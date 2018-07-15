Без каких-либо лозунгов брестчане выходят кормить птиц с конца февраля.









«С 14 апреля мы собираем подписи за отставку Лиса, Рогачука и Сенчука, которые способствуют построению завода. Когда мы собрали 4000 подписей и отправили их [в Администрацию президента], они нас начали гасить, начались суды. Сегодня мы вышли и специально ничего не говорили. Я фиксировал сбор подписей через стрим, но меня не взяли, хотя я лез к ним в машину – они меня выбросили», – говорит «Белсату» блогер Сергей Петрухин.





«Комиссия по правам человека Палаты представителей подтвердила нам, что для коллективного сбора подписей не нужно специальное разрешение», – добавляет Петрухин.





Аккумуляторный завод «iPower» строят в свободной экономической зоне «Брест». Местные жители считают, что предприятие может негативно повлиять на экологию в регионе. В январе они начали акции протеста. Под обращением к Александру Лукашенко против строительства завода почти 40 тысяч человек. Администрация главы государства пообещала, что делом займется специальная комиссия.



