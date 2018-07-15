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Ярослав Романчук: Коррупция, как древнегреческая сирена, манит к себе вновь назначенных чиновников

Белорусский аналитик опубликовал в своем Facebook 20 шагов, которые, по его мнению, искоренят коррупцию в стране.

Ярослав Романчук: Коррупция, как древнегреческая сирена, манит к себе вновь назначенных чиновников
Коррупция в Минздраве. Коррупция в Минэнерго. Коррупция в Минлесхозе. Коррупция в Минпроме. Коррупция в исполкомах. А что будет, если копнуть механизмы распределения и использования земли?! Тут Минздрав-гейт покажется цветочками. 

Даже если посадить всех коррупционеров из всех министерств, ведомств и исполкомов, если упрятать за решетку всех «крышевателей» VIP-распорядителей чужого. Даже если очистить правоохранительные органы и суды от взяточников, коррупция в Беларуси не умрет ни на день. Уже на следующий день после «жэстачайшых» приговоров новые люди на старых местах в старой системе запустят старые коррупционные схемы. Сама система принятия решений, мотивации и контроля создает мощнейшие соблазны для создания схем откатов, взяток, мошенничества и злоупотреблений. 

Помните историю про Одиссея и сладкозвучных сирен? Нимфы завлекают своими песнями моряков, парализуют волю. Корабли останавливаются у берега острова сирен, где они погружают моряков во всевозможные удовольствия. Потеряв волю, разум, осторожность и людской облик, моряки погибают от рук коварных сирен. 

Белорусский Госплан и система управления активами и ресурсами – этакая коллективная сирена. Устоять перед ее соблазнами практически невозможно. Особенно в ситуации, когда у чиновников зарплата в $500–1000, а они ставят свои подписи под документами и законами, которые перемещают с места на место десятки миллионов и даже миллиарды долларов. Особенно в ситуации, когда действует система приватизации прибыли и национализации убытков. Особенно в системе «жэстачайшего» конфликта интересов в каждом министерстве и исполкоме. 

Борьбу с коррупцией нужно начинать с законодательного ограничения размера государственных доходов и расходов (max. 20–25% ВВП), а также количества активов и ресурсов в государственной (не частной) собственности – (max. – 20%). Напомню предложенные в моем «Антикризисном плане» системные предложения для победы (а не хронической борьбы) с коррупцией:

1. Предоставление всеми структурами государственной власти на своих сайтах в открытом доступе ежегодного постатейного отчета о доходах и расходах.

2. Обеспечение полной прозрачности финансовых потоков всех органов государственного управления и предприятий с долей государства более 50%.

3. Реализация права общественного контроля всех контрактов и договоров органов государственного управления с государственными или частными предприятиями.

4. Введение запрета на предоставление прямой бюджетной поддержки коммерческим организациям вне зависимости от формы собственности.

5. Введение запрета всем государственным служащим на совмещение административной деятельности в рамках органов госуправления с коммерческой деятельностью органов госуправления;

6. Выборности судей и прокуроров, определение временных параметров пребывания судей и прокуроров на должности, монетизация социальных услуг судьям и прокурорам.

7. Ужесточение уголовной ответственности государственных служащих за давление на суд и прокуратуру, а также за злоупотребление властью и мошенничество при распределении бюджетных ресурсов.

8. Введение запрета на трудоустройство в органах государственного управления на 10 лет в случае установления в установленном законом порядке участия в коррупционных сделках, за грубое нарушение процедуры использования государственных средств, злоупотребление служебных положением.

9. Четкое регламентирование бесплатного использования государственными служащими, в том числе высшими должностными лицами государственных активов, имущества и недвижимости.

10. Ликвидация практики бесплатного пользования государственными служащими и политиками автомобилями.

11. Введение запрета всем политикам в местных и республиканских органах власти, государственным служащим принимать подарки стоимостью выше 20 долларов США, получать скидки, бонусы и другие формы привилегированного доступа к товарам.

12. Сокращение лицензируемых видов деятельности до узкого перечня тех видов, которые могут стать прямым и непосредственным источником угрозы жизни и здоровья человека, признание сертификатов качества стран — основных торговых партнеров Беларуси, переход на добровольный характер сертификации товаров и услуг.

13. Приватизация средств массовой информации, в том числе электронных, снятие всех ограничений на вход на рынок иностранных СМИ. Приватизация или ликвидация печатных СМИ, учредителями которых являются местные органы власти.

14. Обязательная публикация в открытом доступе на сайтах соответствующих органов госуправления стенограмм заседаний всех органов государственной власти, встреч с избирателями, проведения тендеров и аукционов по госзакупкам, а также судов.

15. Введение законодательной нормы обязательного декларирования государственными служащими, политиками в органах местной и республиканской власти, близкими членами их семей доходов и расходов, имущества и участия в коммерческих организациях в последние пять лет, создание механизмов отслеживания конфликтов интересов в органах государственного управления и бизнесе.

16. Закрепление на законодательном уровне права каждого гражданина беспрепятственно получать доступ к любой информации, касающейся всех аспектов деятельности органов государственного управления.

17. Ликвидация практики нормирования поступлений в бюджет от штрафов, конфискации и национализации.

18. Ликвидация практики доведения до коммерческих организаций целевых показателей производства, инвестирования, торговли и т.д.

19. Перевод административных процедур в электронный формат (получение разрешений, лицензий, справок и т.д.), полноценное развитие электронного правительства (e-government).

20. Введение правовой нормы проведения всех аукционов, тендеров и торгов при обязательной их трансляции в режиме он-лайн через веб камеры. Предоставление полной информации о коммерческих структурах, которые выигрывают тендеры/аукционы, торги по осуществлению государственных закупок или размещения государственного заказа.

Вот если все это сделать, в Беларуси никогда не появится такой мафиозный, коррупционный спрут, как в системе здравоохранения. 


"Белорусский партизан"
17:51 15/07/2018






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