График Лукашенко: пока развлечения побеждают работу

15 июля Александр Лукашенко прибыл в Москву, где посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу по приглашению российского коллеги Владимира Путина. В первой половине июля просмотр финала чемпионата мира в VIP-ложе станет для главы государства третьим по счету крупных развлекательным мероприятием.





Правда, в двух предыдущих он был в главной роли, в Москве же ему придется быть одному из многих высокопоставленных гостей властей России.





И так, напомним. 7 июля Александр Лукашенко в компании чиновников и российского олигарха Михаила Гуцериева смотрел концерт в Александрии на масштабном купальском фестивале.



