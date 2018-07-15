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График Лукашенко: пока развлечения побеждают работу

Журналисты изучили, чем занимается глава государства в первой половине июля.

15 июля Александр Лукашенко прибыл в Москву, где посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу по приглашению российского коллеги Владимира Путина. В первой половине июля просмотр финала чемпионата мира в VIP-ложе станет для главы государства третьим по счету крупных развлекательным мероприятием.

Правда, в двух предыдущих он был в главной роли, в Москве же ему придется быть одному из многих высокопоставленных гостей властей России.

И так, напомним. 7 июля Александр Лукашенко в компании чиновников и российского олигарха Михаила Гуцериева смотрел концерт в Александрии на масштабном купальском фестивале.

В одном из номеров на сцену вышел младший сын главы государства Николай, сыгравший на рояле. Да и сам Лукашенко не отказал себе в удовольствии спеть вместе с Таисией Повалий.

Затем руководитель страны посетил открытие «Славянского базара в Витебске», где услышал от известного сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы комплимент о «самом лучшем президенте в мире».

В первой половине июля Лукашенко не только отдыхал. В Белыничском районе он проинспектировал работу колхоза «Родина». А в городском поселке Болбасово он заявил о национализации Оршанского авиазавода, попутно назвав городок и соседнюю Барань шикарным местом для жизни.

Источник: "Солидарность"
17:28 15/07/2018






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