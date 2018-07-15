Самолет белорусского президента около 12.30 совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщает БЕЛТА.





Президент Беларуси посетит финал мундиаля по приглашению президента России Владимира Путина. Александр Лукашенко, как и многие другие болельщики, внимательно следил за событиями на чемпионате — матчами группового этапа и особенно на стадии плей-офф, сообщалось ранее со ссылкой на пресс-секретаря главы белорусского государства Наталью Эйсмонт. Президент в том числе высоко оценил результаты игры хозяев турнира — российской сборной, которая очень хорошо показала себя.





«И в целом, по мнению главы государства, по ходу чемпионата многие команды показали первоклассный футбол. В каждом матче присутствовала интрига, вне зависимости от регалий игроков и ранга фаворитов. Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд», — отмечала пресс-секретарь.





Отвечая на вопрос о том, за команду какой страны Александр Лукашенко будет болеть во время финального матча, Наталья Эйсмонт подчеркнула, что президент прежде всего будет болеть «за красивый и результативный футбол».





В финале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Хорватии. Накануне, 14 июля, в матче за бронзу победу одержала сборная Бельгии.