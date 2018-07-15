В 2013 году группа компаний «Санта Бремор» белорусского бизнесмена Александра Мошенского выкупила ЗАО «Русское море» за 52 млн долларов. На тот момент главным активом ЗАО «Русское море» являлся завод по производству пресервов из рыбы и морепродуктов в подмосковном городе Ногинске.





В сфере деятельности Сумара находится не только российское направление «Санта-Бремор». «Александр Михайлович [Мошенский] пользуется моими многочисленными связями, отправляет в ту же Украину, где я дружу со многими из бывших губернаторов, с бывшим президентом Украины. По крайней мере я при жизни», — отметил экс-председатель Брестского облисполкома.





Константин Сумар возглавлял Брестскую область более 10 лет. Ушел в отставку в конце 2014 года. Его сменил Анатолий Лис, который ранее занимал пост замглавы Администрации президента.





«Первые три года после отставки было очень сложно без государственной службы. Только на третий год стало немного проще. Да и то, когда едешь, видишь, что посевы сохнут, то переживаешь из-за этого. Новый губернатор пришел со своей программой, со мной не советуется, но я ему только успехов желаю», — сказал Сумар.