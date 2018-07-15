Британский министр ушел в отставку из-за секс-скандала





Издания также разместило заявление министра, в котором он извинился перед своей семьей за причиненные им страдания и перед премьер-министром и правительством, которых он опозорил своим поведением. Мэй Эндрю Гриффитс подчеркнул, что ему «очень стыдно».





«Я не пытаюсь оправдать свое поведение и буду искать профессиональную помощь, чтобы это никогда не повторилось. Со временем я надеюсь получить прощение всех тех, кто доверяет мне и кого я так ужасно подвел, — заявил Гриффитс.





Ранее сообщалось, что перестановки в правительстве Британии коснулись трех министерств.