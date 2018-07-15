Возможно, Александр Григорьевич просто не знал, что перед самыми первыми выборами в 1994 году могилевские ЛГБТК выразили поддержку именно ему и ещё одному кандидату – Зенону Позняку.





«Мы считаем, что первым президентом должен быть человек, который имеет новый, свежий взгляд на проблемы секса», — такие листовки получили в свои почтовые ящики могилевчане накануне первых президентских выборов от «партии сексуальных меньшинств».





По их мнению, только Александр Лукашенко и Зенон Позняк могли «дать истинную свободу любви Беларуси».









Сейчас это кажется фэйком, но все серьезно – об этом писала главная местная газета того времени «Могилевская правда», чьи стандарты журналистики дали бы фору нынешним СМИ.





Впрочем, возможно, что листовки ЛГБТК в поддержку Лукашенко и Позняка были лишь приёмом их противников. В начале 90-х люди на любых уровнях воспринимали ЛГБТК крайне негативно в силу стереотипов, которые культивировались в Советском союзе.





Кроме народного депутата Александра Лукашенко и лидера БНФ Зенона Позняка, в выборах 1994 года принимали участие председатель Совета Министров Вячеслав Кебич, бывший председатель Верховного Совета (аналог нынешнего парламента – прим. авт) Станислав Шушкевич, председатель Союза аграрников Александр Дубко и коммунист Василий Новиков.