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Фотофакт: могилевские ЛГБТК хотели видеть первым президентом Лукашенко

«Лучше быть диктатором, чем «голубым», — эта фраза Александра Лукашенко стала крылатой. Президент Беларуси чаще других глав постсоветских государства позволяет себе высказывания на тему ЛГБТК, причем все они несут негативный смысл. С его молчаливого согласия на эту тему разрывается МВД и лично министр Игорь Шуневич.

Возможно, Александр Григорьевич просто не знал, что перед самыми первыми выборами в 1994 году могилевские ЛГБТК выразили поддержку именно ему и ещё одному кандидату – Зенону Позняку.

«Мы считаем, что первым президентом должен быть человек, который имеет новый, свежий взгляд на проблемы секса», — такие листовки получили в свои почтовые ящики могилевчане накануне первых президентских выборов от «партии сексуальных меньшинств».

По их мнению, только Александр Лукашенко и Зенон Позняк могли «дать истинную свободу любви Беларуси».


Сейчас это кажется фэйком, но все серьезно – об этом писала главная местная газета того времени «Могилевская правда», чьи стандарты журналистики дали бы фору нынешним СМИ.

Впрочем, возможно, что листовки ЛГБТК в поддержку Лукашенко и Позняка были лишь приёмом их противников. В начале 90-х люди на любых уровнях воспринимали ЛГБТК крайне негативно в силу стереотипов, которые культивировались в Советском союзе.

Кроме народного депутата Александра Лукашенко и лидера БНФ Зенона Позняка, в выборах 1994 года принимали участие председатель Совета Министров Вячеслав Кебич, бывший председатель Верховного Совета (аналог нынешнего парламента – прим. авт) Станислав Шушкевич, председатель Союза аграрников Александр Дубко и коммунист Василий Новиков.

"Могилевская весна"
11:39 15/07/2018






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