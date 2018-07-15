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Способна ли Беларусь выставить 500-тысячную армию?

Много лет с разных трибун и по разному поводу говорилось, что в случае войны Беларусь выставит полумиллионную армию. Эту цифру оглашали и чиновники Минобороны страны, и лично Александр Лукашенко.

Способна ли Беларусь выставить 500-тысячную армию?
А потому можно считать, что для документов оборонного планирования 500-тысячная армия военного времени — рабочий сценарий. Но реалистичный ли?

Попробуем ответить на этот вопрос, обратившись к опыту «холодной войны». Тогда Варшавский блок и НАТО готовились к масштабной войне в Европе. Ну, а для масштабной войны нужны и армии под стать. Правда, в мирное время содержать их слишком дорого. А потому большинство армий обоих блоков были мобилизационного типа. С началом угрозы войны планировалось произвести значительное наращивание их численности. Белорусская армия тоже относится к армиям мобилизационного типа. А значит, определенные выводы из ситуации 40-летней давности могут быть вполне актуальны для нас и сейчас.

В случае столкновения Запада и СССР основные сражения на суше, с точки зрения натовских стратегов, происходили бы на территории Западной Германии. Здесь альянс готовился к ведению оборонительных сражений с целью не допустить прорыва советских войск на запад.


Немецкая основательность и организованность общеизвестны. Поэтому и выводы немецких стратегов времен «холодной войны» достойны внимания. Тем более для Беларуси. Во-первых, тогдашняя Западная Германия, как и сегодняшняя Беларусь, — прифронтовое государство. Во-вторых, ФРГ тех времен лишь ненамного превышала по размеру территории нашу страну.

Германские стратеги исходили из того, что война может начаться внезапно, и времени на раскачку не будет. Небольшая территория страны означает отсутствие стратегической глубины. Следовательно, с момента начала серьезных боевых действий все промышленные и транспортные узлы, а также центры военного и государственного управления подвергнутся массированным ударам. Не будет возможности для подготовки сотен тысяч мобилизованных солдат, и воевать придется «с колёс». Для чего уже в мирное время должны быть накоплены достаточные объемы вооружения и прочего имущества, которые позволят армии успешно бороться с сильным и технологичным противником. Забавно, но ровно те же воззрения господствовали и с другой стороны «железного занавеса». Военно-политическое руководство ГДР также исходило из того, что империалистические хищники не оставят государству немецкого пролетариата времени на «долгие танцы». И воевать придется практически той армией, которая есть в мирное время. И теми запасами, которые удастся создать в мирное время. Благодаря немецкой бережливости запасов этих в обоих немецких государствах было создано, мягко говоря, немало. В итоге, после 1991 года из восточногерманских арсеналов вооружались Польша, Швеция, Турция, а теперь и Украина. А из западногерманских перепало по сходной цене Чили и Индонезии.

Западногерманские стратеги определили армию военного времени ФРГ численностью в 1,2 млн человек. То есть чуть больше 2% населения. Во-первых, большее число поставить под ружье просто не будет времени. Во-вторых, все стоит денег. Вооружать (накапливать запасы) и содержать более многочисленную армию проблематично по экономическим соображениям. Даже для такой богатой и технически развитой страны, как ФРГ.

А теперь сравним с планами нашего руководства поставить под ружье больше 5% населения. Предположим, вооружить их можно из старых советских запасов. Но содержать-то придется из текущих хилых доходов. Которые даже в условиях просто угрозы войны резко уменьшатся. В итоге, помимо риска военного поражения, страна столкнется с не менее, а, пожалуй, даже более реальным риском банкротства, пытаясь собрать и прокормить полумиллионную армию.

Но каковы шансы в принципе увеличить численность армии военного времени в 10 раз в сравнении с армией мирного времени?

Российские специалисты обобщили опыт межгосударственных военных конфликтов за послевоенный период и пришли к выводу, что в среднем, проведя мобилизацию, удавалось увеличить численность армии в 2,5 раза. Если к текущей численности национальной армии прибавить внутренние войска МВД и пограничников и умножить это все в 2,5 раза, то получим порядка 200 тысяч штыков армии военного времени.

Те же 2% от численности населения, выведенные западногерманскими стратегами 40 лет назад. Выходит, полумиллионная армия для Беларуси — из области ненаучной фантастики?

Андрей Поротников, Свободные новости плюс
11:36 15/07/2018






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