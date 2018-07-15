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В Астане установлена скульптура Назарбаева, повторяющая статую Линкольна

В Национальном музее Казахстана в Астане установлена скульптура президента республики Нурсултана Назарбаева.

Доступ к скульптуре, установленной в честь 78-летия главы государства, который отмечался 6 июля, был открыт 10 июля. Изваяние бронзового оттенка представляет собой сидящего в кресле с элементами национальных узоров президента, смотрящего вдаль.


Над скульптурой выполнена надпись на казахском языке латинским алфавитом: «Моя мечта, чтобы Казахстан был «Вечной страной». Время пройдет, люди пройдут. Но независимость останется. Первый президент республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев».

Конфигурация скульптуры и надписи над ней повторяет концепцию статуи XVI президента США Авраама Линкольна в Вашингтоне. Монумент в честь политика, чья деятельность привела к отмене рабства в стране, выполнен из белого мрамора. Также над ним на английском языке выполнена надпись: «В этом храме, как и в сердцах людей, для которых он спас единство, память об Аврааме Линкольне сохранится навсегда». По периметру установлены 36 колонн, что соответствует числу штатов, которые объединились к моменту смерти политика. Сам же Линкольн увековечен в сидячей позе с задумчивым лицом, он смотрит в сторону монумента Вашингтона и Капитолия. Мемориал Линкольна был открыт в 1922 году, через 57 лет после убийства президента.


11:13 15/07/2018






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