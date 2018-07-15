Американцы ждали от своей первой леди более активных инициатив уже давно, но, вероятно, даже они не могли предположить, что супруга их президента, оказавшись за рубежом, займется не только продвижением своей кампании «Be Best» (то, на что изначально ставили многие аналитики), но и блестяще справится с тем, что в дипломатии принято называть «наступление очарованием». По крайней мере, именно этим больше всего запомнилось ее присутствие на саммите НАТО, проходившем в Брюсселе c 11 по 12 июля.





Возможно, Мелания, в сравнении с другими первыми леди, находилась в самом незавидном положении. Шутка ли: уже перед самым вылетом в Бельгию Трамп заявил журналистам, что из трех ключевых мероприятий, которые его ждут за океаном (имея в виду саммит НАТО, визит в Великобританию и встречу с Владимиром Путиным), «самой легкой» будет беседа с российским президентом, а не с традиционными союзниками США по Североатлантическому альянсу.





«Кто бы мог подумать?» – пошутил Дональд Трамп позднее.





Впрочем, политические аналитики на этот счет уже подумали, так что никто даже не питал иллюзий относительно того, что саммит НАТО пройдет гладко и сплоченно. Как известно, Трамп активно критиковал организацию еще во время своей предвыборной кампании, полагая, что всем участницам договора уже давно пора увеличить собственные расходы на оборону, а не уповать на военные возможности одних только США.





Собственно, резкие замечания Трампа в адрес НАТО продолжились и на бельгийской земле. Уже на первой встрече американский президент открыто обвинил Германию в том, что она, по его мнению, зависит от России (имея в виду сделку по «Северному потоку – 2»). И это заявление, к слову, не слишком понравилось французскому президенту Эммануэлю Макрону, с которым Трамп, судя по прошедшему недавно госвизиту французской первой четы в США, пытается построить новые «особые отношения».





Затем американский президент провел с германским канцлером, судя по скупой реакции Ангелы Меркель, не слишком удачные двусторонние переговоры. А ближе к вечеру глава Белого дома и вовсе неожиданно призвал всех участников НАТО повысить расходы на оборону с 2% ВВП до 4% – хотя и первого показателя на сегодняшний момент добилось абсолютное меньшинство стран. Как позднее признался репортерам президент Болгарии Румен Радев, Трамп взял слово первым, а после того, как он высказал свое новое требование, он попросту… ушел с встречи.





Словом, казалось, что американский президент не желает ни с кем договариваться и, несмотря ни на что, просто продолжает гнуть свою линию. Поведение Трампа озадачило многих американцев – от журналистов и до политиков (высказался даже бывший госсекретарь Джон Керри).





И, кажется, только Первая леди США знала, что делать.





Нет, разумеется, она не отправилась в штаб-квартиру организации и не проводила никаких переговоров. Днем 11 июля Мелания присоединилась к другим супругам лидеров стран НАТО в рамках так называемой spouse program (проводится, для супругов и партнеров политических лидеров, пока те заняты на переговорах). В кругу первых леди в рамках саммита Североатлантического альянса Мелания оказывается уже во второй раз, однако если в 2017-м году Первая леди США чувствовала себя более чем скованно, то на этот раз супруга американского президента была сама общительность и любезность. Госпожа Трамп тепло общалась с подругой бельгийского премьера Амели Дербаудренгьен и, конечно же, со своей французской приятельницей Брижит Макрон (читайте также: «Почему мы больше верим в дружбу Мелании и Брижит, чем в союз их мужей»), широко улыбаясь и в целом демонстрируя всем вокруг, что ей действительно нравится, где и в какой компании она находится.





Примечательно, что Мелания вспомнила и о модной дипломатии, выбрав для начала первого дня саммита платье от Calvin Klein, цвет которого неизменно вызывал ассоциации с флагом НАТО, а фасон, точнее деталь на груди, – с чем-то «военно-торжественным». И, разумеется, нельзя не отметить сам выбор бренда – американский дом моды с бельгийцем Рафом Симонсом во главе. Очень грамотный баланс между уважением к принимающей стороне и модным патриотизмом.





Впрочем, куда больше Мелания Трамп очаровала всех не во время «программы для супругов», а на вечернем коктейле, проходившем в Парке пятидесятилетия, где женщина смогла пообщаться не только с первыми леди и одним джентльменом, но и непосредственно с политическими лидерами стран НАТО. В элегантном и бесконечно женственном платье Elie Saab, Мелания послушно держала своего супруга за руку, улыбалась и с удовольствием оттачивала искусство small talk не только в компании с президентом, но и соло.





К слову, в тот день эксперты по языку тела отмечали, что жестикуляция Дональда Трампа всячески демонстрировала отчужденность американца от его коллег. Мелания же явно чувствовала себя свободно и расслабленно, пообщавшись, к примеру, с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, обменявшись поцелуями с премьером Канады Джастином Трюдо, с которым ее муж разругался на саммите G7, и даже разговорившись с Ангелой Меркель. С канцлером женщина общалась неожиданно долго – причем, судя по настроению немецкого лидера, разговаривать с Меланией ей понравилось куда больше, чем с ее мужем.





«Наступление очарованием» Первой леди США прошло «на отлично» – и это особенно заметно, если учесть тот факт, что Мелания ведет себя так не всегда. Так, если вспомнить, супруга Дональда Трампа была более чем сдержанна во время тура по Азии осенью (к слову, именно тогда ее «затмила» теперь уже экс-помощница президента Хоуп Хикс), а месяц назад Мелания и вовсе отказалась сопровождать президента на саммит G7. Теперь же, очевидно, женщина вновь пытается сгладить впечатление окружающих от неоднозначного поведения ее мужа, как она нередко делала во время его предвыборной кампании.





И, видимо, делает успехи: неслучайно западные СМИ единодушно признали «звездой» вечера именно ее, а не менее нарядную и общительную Брижит Макрон, которая прежде была бессменным «лидером» подобных мероприятий.