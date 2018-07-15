Протесты, аресты, убийства полицейских. Что происходит в Азербайджане

Что произошло





3 июля в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, стреляли в главу исполнительной власти Эльмара Велиева. Он и его охранник были ранены, но остались живы. Стрелявшего зовут Юнис Сафаров, он задержан, передает "Еврорадио"





После покушения на чиновника в городе начались стихийные митинги. Их участники требовали, чтобы правоохранители расследовали не только нападение на мэра, но и его деятельность в городе.





10 июля на акции протеста в Гяндже погибли двое полицейских: замначальника городской полиции, полковник Ильгар Балакишиев и замначальника Низаминского районного управления полиции, полковник-лейтенант Самед Аббасов.









Какова реакция азербайджанских властей





По подозрению в причастности к этому убийству власти задержали 40 участников митинга.





Официальная позиция властей: за произошедшим может стоять террористическая организация “Исламское государство”. Вероятно, она же и является организатором протестов.





МВД Азербайджана сообщает, что в акции участвовали радикальные исламисты. Покушение на Велиева в ведомстве расценивают как “попытку посеять в стране хаос, устроить государственный переворот и превратить Азербайджан в исламское государство”.





Сколько человек собралось на той акции





Акция протеста началась в Гяндже вечером 10 июля и многочисленной не была, несмотря на призывы, которые звучали с самого момента покушения на чиновника, перед зданием исполнительной власти собрались около 200 человек.





Было ли у протестующих оружие?





МВД Азербайджана утверждает, что у собравшихся были “колющие и режущие предметы”, но на видео с акции, которое разошлось по соцсетям, рассмотреть у протестующих оружие журналистам не удалось.



