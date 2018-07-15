Протесты, аресты, убийства полицейских. Что происходит в Азербайджане
Покушение на чиновника в Азербайджане спровоцировало протесты, за которыми, по мнению властей, стоят религиозные экстремисты. Эксперты видят причину беспорядков в другом, впрочем, не списывая со счетов религиозный контекст.
Что произошло
3 июля в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, стреляли в главу исполнительной власти Эльмара Велиева. Он и его охранник были ранены, но остались живы. Стрелявшего зовут Юнис Сафаров, он задержан, передает "Еврорадио".
После покушения на чиновника в городе начались стихийные митинги. Их участники требовали, чтобы правоохранители расследовали не только нападение на мэра, но и его деятельность в городе.
10 июля на акции протеста в Гяндже погибли двое полицейских: замначальника городской полиции, полковник Ильгар Балакишиев и замначальника Низаминского районного управления полиции, полковник-лейтенант Самед Аббасов.
Какова реакция азербайджанских властей
По подозрению в причастности к этому убийству власти задержали 40 участников митинга.
Официальная позиция властей: за произошедшим может стоять террористическая организация “Исламское государство”. Вероятно, она же и является организатором протестов.
МВД Азербайджана сообщает, что в акции участвовали радикальные исламисты. Покушение на Велиева в ведомстве расценивают как “попытку посеять в стране хаос, устроить государственный переворот и превратить Азербайджан в исламское государство”.
Сколько человек собралось на той акции
Акция протеста началась в Гяндже вечером 10 июля и многочисленной не была, несмотря на призывы, которые звучали с самого момента покушения на чиновника, перед зданием исполнительной власти собрались около 200 человек.
Было ли у протестующих оружие?
МВД Азербайджана утверждает, что у собравшихся были “колющие и режущие предметы”, но на видео с акции, которое разошлось по соцсетям, рассмотреть у протестующих оружие журналистам не удалось.
Религиозный экстремизм?
Религиозный обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель заявил “Кавказскому узлу” что Гянджа действительно считается одним из традиционных религиозных центров. Однако Тюркель не считает местное общество более религиозным, чем в других городах Азербайджана.
При этом Тюркель признаёт, что у местных верующих было давнее недовольство чиновником, на которого совершено покушение. “Эльмару Велиеву приписывают […] пренебрежительные высказывания о шиитских имамах”, — сказал Тюркель.
Журналистка Хадиджа Исмаилова считает, что многие в Азербайджане могут поддержать радикальных исламистов от отчаяния. Ведь требований у людей много, а политическая оппозиция уничтожена. “Люди, которые не хотят мириться несправедливостью и нищетой, готовы приветствовать любую группу, которая будет реально что-то делать, даже радикалов”, — сказала Исмаилова “Кавказскому узлу”.
Правда, религиозный контекст вполне может быть сформулирован самим же правительством для того, чтобы скрыть реальную мотивацию, то есть социальный протест, считает журналистка.
Кем были убитые
За убийством полицейских может стоять внутренняя борьба местных силовиков, полагают аналитики “Мейдан-ТВ”. В пользу этой версии говорит то, что оба убитых являются высокопоставленными чиновниками, которые редко участвуют в непосредственных столкновениях с толпой.
Один из погибших, Самед Аббасов, был родным братом видного религиозного деятеля, а другой, Ильгар Балакишиев, считался едва ли не единственным в городе “порядочным высокопоставленным полицейским”. “Мейдан-ТВ” также указывает на отсутствие данных о том, что раненных холодным оружием силовиков пытались спасти.
Кто такой Юнис Сафаров?
Подозреваемый в покушении на мэра Гянджи Сафаров сейчас находится под следствием. Его обвиняют в попытке государственного переворота. МВД Азербайджана заявило, что Сафаров — гражданин России, который учился в Иране и воевал в Сирии.
Некоторые в Азербайджане восприняли его поступок как “бунт против жестокого чиновника” и считают его “мстителем и защитником народа”. Помимо Сафарова, после покушения задержали ещё 11 человек. Что именно им инкриминируется, пока неясно.
Гонения на медиа и блогеров
К уголовной и административной ответственности за опубликование “незаконных призывов” привлекли 17 блогеров и пользователей соцсетей. Четыре сайта (bastainfo.com, criminalaz.com, topxeber.az и fia.az) заблокированы, против их редакторов заведены уголовные дела по обвинению в дезинформации. При этом в bastainfo.com, например, говорят, что журналисты просто публиковали у себя новости информационных агентств по этому делу и никак не оправдывали Сафарова.
Источник: Диана Петриашвили, “Русскоязычная медиасеть”. По материалам JAMnews, “Кавказского узла” и Meydan-TV
10:25 15/07/2018
‡агрузка...