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На защитника Куропат наехал автомобиль. На место вызвали скорую

14 июля на площадке перед рестораном «Поедем поедим» на Минской кольцевой черная «мазда» с российскими номерами наехала на защитника Куропат Леонида Кулакова.

Защитники Куропат; Леонид Кулаков – в центре. Фото – Павел Северинец
14 июля на площадке перед рестораном «Поедем поедим» на Минской кольцевой черная «мазда» с российскими номерами наехала на защитника Куропат Леонида Кулакова.

Об этом в «Фейсбуке» со ссылкой на Ольгу Николайчик сообщила активистка Анна Шапутько.

По словам Шапутько, в результате происшествия Кулаков упал и сильно ушиб ногу. Активисту вызвали «скорую».

«На месте происшествия находятся хозяева «Бульбаш-холла» Зайдес и Сурис, и они угрожают применить силу», – добавляет Шапутько.

«Белсат» пытался связаться с потерпевшим, но Леонид Кулаков не отвечает по телефону.

Борис Сурис – российско-израильский бизнесмен, который вложил в развлекательный комплекс «Бульбаш-холл» деньги через свою мать, Алену Сурис. Леонид Зайдес – хозяин ресторана «Поедем поедим».
Телефон Ольги Николайчик отключен.

С начала июня в Куропатах под лозунгом «Не кабак, а музей» проходит акция протеста против открытия здесь ресторана.

Куропаты – лес на северо-востоке Минска, место массовых расстрелов в сталинские времена.


По информации исследователей, там погибло от 30 до 250 тысяч человек. С 1993 года Куропаты внесены в Государственный список историко-культурных ценностей как место захоронения жертв политических репрессий.


21:20 14/07/2018






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