На защитника Куропат наехал автомобиль. На место вызвали скорую

Защитники Куропат; Леонид Кулаков – в центре. Фото – Павел Северинец

14 июля на площадке перед рестораном «Поедем поедим» на Минской кольцевой черная «мазда» с российскими номерами наехала на защитника Куропат Леонида Кулакова.





Об этом в «Фейсбуке» со ссылкой на Ольгу Николайчик сообщила активистка Анна Шапутько.





По словам Шапутько, в результате происшествия Кулаков упал и сильно ушиб ногу. Активисту вызвали «скорую».





«На месте происшествия находятся хозяева «Бульбаш-холла» Зайдес и Сурис, и они угрожают применить силу», – добавляет Шапутько.





«Белсат» пытался связаться с потерпевшим, но Леонид Кулаков не отвечает по телефону.





Борис Сурис – российско-израильский бизнесмен, который вложил в развлекательный комплекс «Бульбаш-холл» деньги через свою мать, Алену Сурис. Леонид Зайдес – хозяин ресторана «Поедем поедим».

Телефон Ольги Николайчик отключен.





С начала июня в Куропатах под лозунгом «Не кабак, а музей» проходит акция протеста против открытия здесь ресторана.





Куропаты – лес на северо-востоке Минска, место массовых расстрелов в сталинские времена.









По информации исследователей, там погибло от 30 до 250 тысяч человек. С 1993 года Куропаты внесены в Государственный список историко-культурных ценностей как место захоронения жертв политических репрессий.



