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В Минобороны Польши хотят создать новую дивизию на востоке от Вислы

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его целью является создание новой дивизии на восток от Вислы. Глава оборонного ведомства также сообщил, что он намерен увеличить численность польской армии.

 «Мы стараемся обеспечить безопасность Польше и полякам. Поэтому мы увеличиваем численность Войска польского. Этим же и объясняется моя цель – создать новую дивизию оперативных войск, которая будет расположена на восток от Вислы. Именно поэтому я хочу, чтобы Войско польское имело в своем распоряжении современное оборудование. В марте этого года я подписал договор с нашими американскими партнерами о доставке ракет «Пэтриот». Это очень современное снаряжение», - сказал Мариуш Блащак.


Глава ведомства, сообщает  Польское радио, национальной обороны добавил, что для Польши важно появление постоянных баз американских войск в стране, поэтому во время последних двух визитов в Вашингтоне он беседовал на эту тему, в частности, с министром обороны США Джеймсом Мэттисем.


20:24 14/07/2018






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