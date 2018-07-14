В Минобороны Польши хотят создать новую дивизию на востоке от Вислы

«Мы стараемся обеспечить безопасность Польше и полякам. Поэтому мы увеличиваем численность Войска польского. Этим же и объясняется моя цель – создать новую дивизию оперативных войск, которая будет расположена на восток от Вислы. Именно поэтому я хочу, чтобы Войско польское имело в своем распоряжении современное оборудование. В марте этого года я подписал договор с нашими американскими партнерами о доставке ракет «Пэтриот». Это очень современное снаряжение», - сказал Мариуш Блащак.









Глава ведомства, сообщает Польское радио, национальной обороны добавил, что для Польши важно появление постоянных баз американских войск в стране, поэтому во время последних двух визитов в Вашингтоне он беседовал на эту тему, в частности, с министром обороны США Джеймсом Мэттисем.



