Президент Туркменистана в отпуске: с внуком совершил велосипедную прогулку и написал стихи
В понедельник глава государства, начавший свой отдых в туристической зоне «Аваза», вместе с внуком Керимгулы совершил утром велосипедную прогулку по берегу моря и выполнил различные гимнастические упражнения, сообщает пресс-служба туркменского лидера.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на прошедшем по итогам шести месяцев года расширенном заседании правительства объявил о выходе в отпуск руководительского корпуса страны в период 9-23 июля.
Также глава государства вместе с внуком занялся художественным творчеством. Завершив велопрогулку, глава государства вместе с внуком в одном из залов спорткомплекса провёл тренировку, выполнив различные упражнения на тренажёрах.
В тот же день, Бердымухамедов завершил работу над новым стихотворением «Спортивный Туркменистан». «В ходе творческого процесса глава государства декламировал новое поэтическое произведение на туркменском языке, а его внук – на английском», - отмечается в тексте.
«Затем Керимгулы начал сочинять музыку на слова этого стихотворения, вышедшего из-под пера своего деда. Прослушав первые аккорды, Гурбангулы Бердымухамедов отметил своеобразие мелодии и дал ряд советов относительно дальнейшей проработки её главного мотива, тональности и ритма», - говорится в сообщении.
ca-news.org
19:21 14/07/2018
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