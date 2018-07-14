



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на прошедшем по итогам шести месяцев года расширенном заседании правительства объявил о выходе в отпуск руководительского корпуса страны в период 9-23 июля.





Также глава государства вместе с внуком занялся художественным творчеством. Завершив велопрогулку, глава государства вместе с внуком в одном из залов спорткомплекса провёл тренировку, выполнив различные упражнения на тренажёрах.





В тот же день, Бердымухамедов завершил работу над новым стихотворением «Спортивный Туркменистан». «В ходе творческого процесса глава государства декламировал новое поэтическое произведение на туркменском языке, а его внук – на английском», - отмечается в тексте.









«Затем Керимгулы начал сочинять музыку на слова этого стихотворения, вышедшего из-под пера своего деда. Прослушав первые аккорды, Гурбангулы Бердымухамедов отметил своеобразие мелодии и дал ряд советов относительно дальнейшей проработки её главного мотива, тональности и ритма», - говорится в сообщении.



