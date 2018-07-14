Валентина Коваленко и Любовь Санкевич не без проблем попали на встречу с главой Администрации президента.





13 июля глава Администрации президента Наталья Кочанова провела прием граждан в Лепеле Витебской области. На встречу с чиновницей записались и представительницы инициативы «Против беззакония в прокуратуре и судах» из Бобруйска.





Но попасть на встречу им удалось с большим трудом. О том, как проходил прием в Лепеле «Салідарнасці» рассказала бобруйчанка Валентина Коваленко. В Лепель она ездила с Любовью Санкевич.





— Мы записались на прием 7 июля. И сегодня нам в Лепеле сказали, что участниц нашей гражданской инициативы просто вычеркнули из списка.





По словам Валентины Михайловны, сделать это распорядилась Кристина Поболь, первый замначальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации президента.





— Она сегодня также была на приеме, — рассказала пенсионерка из Бобруйска.





По ее словам, участниц инициативы никто не собирался принимать до 16 часов, пока женщины не начали возмущаться и настаивать на приеме в соответствии с законом. Их возмущение вызвало ответную реакцию у Поболь.





— Нужно было видеть, как она грубо стала нам указывать зайти в какую-то комнату. И как по-хамски стала приказывать нам сесть и замолчать. И только после того, как я сделала ей замечание, чтобы она поняла, с кем разговаривает, и что мы пришли не к ней в дом, она успокоилась и ушла, — рассказала Валентина Коваленко.





После этого женщин из Бобруйска все же приняли. Главный вопрос, который их интересовал, касается отписок чиновников и судов:





— Вопрос отписок касается не только нас, а большинства граждан нашей страны. Система уже выработала механизм, когда вместо ответов по существу даются формальные отписки. Но сразу могу сказать, что нам ничего толком не пообещали. Она (Кочанова) нас выслушала, сказала — будем думать, что делать. Остальные сидели и молчали, — поделилась увиденным пенсионерка.





— На мой вопрос, почему к гражданам такое хамское отношение и неуважение, тем более, мы пенсионеры, приехали в такую даль, она просто отмолчалась.





Валентина Коваленко и Любовь Санкевич привезли в Лепель коллективное обращение участников инициативной группы с требованием к главе Администрации создать рабочую группу по изучению проблемы отписок и доложить о ней главе государства.





— Мы сказали Кочановой, что никогда не согласимся с отписками и не остановимся. Будем выходить на пикеты, а если понадобится, будем объявлять еще и голодовку. Лучше решить эту проблему спокойно и не издеваться над людьми.





По словам Валентины Коваленко, их попытки дать интервью журналистам государственных телеканалов в ожидании приема не увенчались успехом:





— Мы предлагали рассказать о нашей проблеме, у нас ведь и документы на руках, коллективное письмо. Но журналисты просто молча смотрели на нас и собирали оборудование. Ни слова не сказали.









Прием в Лепеле в цифрах





Чтобы попасть к Кочановой на прием, пенсионерки из Бобруйска проехали за день из Бобруйска в Лепель и обратно около 500 километров.





Ожидание в очереди на прием у женщин заняло около семи с половиной часов.





До обеда, по утверждению Валентины Коваленко, на каждого принимаемого у чиновников уходило около 20 минут. Когда журналисты государственных СМИ закончили съемку и уехали, люди стали выходить из кабинета через 5-7 минут.





Официально





Вот как прием граждан с участием Кочановой в Лепеле описывает государственное агентство БЕЛТА:





«Со своими проблемами обратились не только жители Витебского региона, но и Могилевской, Брестской и Гродненской областей. Во время общения с журналистами Наталья Кочанова отметила, что вопросов поступило много и они все разноплановые: от жилищных проблем до совершенствования образования.





— Выездные приемы дают возможность узнать, что происходит в регионе, какие проблемы существуют у жителей, такие встречи показывают определенный срез в качестве работы местной власти с обращениями граждан. Порадовало, что люди приходят не только по своим частным вопросам, но и стараются что-то сделать на общее благо, высказывают предложения, как развивать тот или иной населенный пункт, особенно где они родились, — подчеркнула глава Администрации президента».



