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Штаб-квартира командования новой дивизии НАТО будет размещаться в Латвии

Решение о размещении штаб-квартиры командования новой дивизии НАТО подтвердило латвийское Министерство обороны.


Штаб-квартира командования новой дивизии НАТО будет размещаться в Латвии. Соответствующее решение, принятое во время саммита Альянса в Брюсселе, подтвердило латвийское Министерство обороны. Цель создания нового подразделения – улучшение сотрудничества между армиями государств, участвующих в реализации совместных оборонных задач. В штабе командования будет служить более трехсот военнослужащих, информирует radiopolsha.pl

Письмо о намерениях создать новую многонациональную дивизию «Север» ранее подписали министры обороны балтийских стран, Дании, Канады и Великобритании.

По словам главы Министерства обороны Латвии Раймондса Бергманиса, командование новой дивизии будет размещаться недалеко от Риги, в Адажи, где уже базируется многонациональная батальонная боевая группа НАТО.

Миссия командования начнется уже осенью, полная операционная готовность будет достигнута к 2020 году.


17:30 14/07/2018






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