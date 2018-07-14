



Штаб-квартира командования новой дивизии НАТО будет размещаться в Латвии. Соответствующее решение, принятое во время саммита Альянса в Брюсселе, подтвердило латвийское Министерство обороны. Цель создания нового подразделения – улучшение сотрудничества между армиями государств, участвующих в реализации совместных оборонных задач. В штабе командования будет служить более трехсот военнослужащих, информирует radiopolsha.pl





Письмо о намерениях создать новую многонациональную дивизию «Север» ранее подписали министры обороны балтийских стран, Дании, Канады и Великобритании.









По словам главы Министерства обороны Латвии Раймондса Бергманиса, командование новой дивизии будет размещаться недалеко от Риги, в Адажи, где уже базируется многонациональная батальонная боевая группа НАТО.





Миссия командования начнется уже осенью, полная операционная готовность будет достигнута к 2020 году.



