Обвинительное заключение, предъявленное в рамках расследования под руководством специального прокурора Роберта Мюллера, было вынесено за три дня до встречи президента США Дональда Трампа, который на данный момент находится в Великобритании, с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.





«Суд обвиняет 12 российских военнослужащих в сговоре с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года», - сказал заместитель генпрокурора США Род Розенстайн на пресс-конференции.





По словам Розенстайна, в обвинительном заключении отсутствуют указания на причастность граждан США к описываемым преступлениям. Он сказал, что ранее на этой неделе проинформировал Трампа об этих обвинениях.





В пресс-релизе Минюста говорится, что сотрудники Главного разведывательного управления России пытались взломать компьютерные сети комитета по выборам в конгресс Демократической партии США и Национального демократического комитета, а также компьютеры представителей избирательной кампании Клинтон. Полученную информацию они размещали в интернете, используя имена DCLeaks и Guccifer 2.0.





Мюллер, который расследует возможное вмешательство России в американские выборы, в феврале предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения в преступном сговоре и шпионаже с целью повлиять на ход предвыборной гонки в США, обеспечить поддержку Трампу и навредить его оппоненту Клинтон.





Москва отрицает вмешательство в выборы в США, а Трамп говорит, что сговора с Россией не было.









За несколько часов до объявления решения суда Трамп назвал возглавляемое Мюллером расследование «охотой на ведьм», которая вредит отношениям между США и Россией.







