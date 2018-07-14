"Там меня передали какому-то оперу, который начал меня расспрашивать о моей личной фейсбук-страницу. Я попросил его представиться и сказать, за что меня задержали. Тогда я и узнал, что меня обвиняют в якобы совершение административного правонарушения по ст. 17.10 - распространение или демонстрация нацистской символики.





Опер начал говорить мне о каких-то картинках в фейсбуке. Я веду страницу уже три года и, конечно, за это время там может быть все, что угодно. Я попросил дать мне ознакомиться с административным делом против меня", - рассказывает активист.





В материалах дела Николай Дедок заметил, пише т spring96.org, что первым там был рапорт начальника третьего отделения по противодействию экстремизму ГУБОПиК Михаила Бедункевича, в котором было отмечено, что на странице активиста в Фейсбуке обнаружены посты с демонстрированием нацистской символики. Однако, далее просмотреть материалы дела Николаю Дедку не дали, сославшись на то, что документы "для служебного пользования". Не дали задержанному и позвонить защитнику, при этом сотрудник РУВД настоятельно подсовывал на подпись бумагу о правах и обязанностях, где среди прочего значилось и право на защитника. Активист такую бумагу подписывать отказался.





После около двух часов содержания в отделении милиции Николая Дедка отвезли в суд, снова никому ничего не сообщив. Дело рассматривала судья Анна Буйновская.





"В суде я заявил два ходатайства - на ознакомление с материалами дела и на присутствие защитника в процессе. Оба они были удовлетворены.





Когда я посмотрел в материалы дела, то увидел, что меня привлекают к ответственности за три картинки, которые якобы явились пропагандой нацизма", - подчеркивает активист.





Так, в деле были:





Скриншот одной из статей "Новага часу", которая была посвящена событиям 9 мая, где были иллюстративно совмещены свастика и серп и молот;





Картинка, на которой свастика была вставлена в круг и из нее выходили стрелки, которую Николай Дедок разместил с подписью "Сделайте меня развидеть это";





Скриншот из видео развлекательной программы "Маски шоу", где актеры едут на трамвае, увешанном флагами со свастикой.





"Я отметил в суде, что все три картинки или в саркастическом, или негативном контексте запощены. А это означает, что там и близко нет пропаганды нацистских взглядов", - уточняет Николай Дедок.





Во время процесса судья дошла до вопроса, является ли он активистом анархистского движения.





"Я сказал прямо: "Да, я анархист, это проявляется в том, что я публично так себя позиционирую и общаюсь с людьми соответствующих взглядов. В связи с этим я негативно отношусь к нацизму и никакой пропаганды или распространения нацистской символики у меня быть не может", - рассказывает Николай Дедок.





Также в суде выяснилось, что милиционеры даже не составили протокол административного задержания. Более того, стало известно, что все три картинки были размещены на странице от девяти месяцев до полутора года назад, а обнаружены они были только 10 июля 2018 года.





"И встает вопрос: как так эти картинки никому не были нужны, а тут внезапно Бедункевич их нашел? Я считаю, что это была личная месть мне за то, что после спецоперации силовиков в Крупках, я написал в своем фейсбуке саркастический пост, в котором отметил, что узнал начальника ГУБОПиК даже в маске", - уверен активист.





В результате судья признала Николая Дедка виновным в совершении административного правонарушения и наказала штрафом в 10 базовых величин. Это немного удивило активиста, так как он всегда настраивается на худшее и на этот раз был готов к аресту.





"Однако, поскольку суток мне не дали, я считаю, что ГУБОП, не получив желаемого наказания для меня, может в любой момент снова задержать и продолжить мстить", - говорит Николай Дедок.





Теперь он собирается обжаловать решение суда Фрунзенского района, а также подать жалобу на нарушение процессуальных норм сотрудниками милиции при его задержании.







