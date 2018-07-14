Выборы по-мексикански: 523 политика убиты

Всего аналитики зафиксировали 774 нападения на политиков и 429 — на чиновников. Наибольшее число нападений пришлось на 1 июля, за это день произошло 138 покушений и семь убийств, сообщает snob.ru.

Эксперты назвали прошедшую предвыборную кампанию самой жестокой в современной истории Мексики, начиная с 1997 года. Они также считают, что безопасность избранных политиков и действующих должностных лиц находится под угрозой.









По итогам выборов с 53,8 процентами голосов президентом Мексики стал кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он вступит в должность 1 декабря. Его конкурент из правящей Институционно-революционной партии отстал от победителя почти на 30 процентов. За популистские обещания 64-летнего Обрадора прозвали мексиканским Трампом.