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Выборы по-мексикански: 523 политика убиты

Во время кампании перед всеобщими выборами в Мексике, с сентября 2017 года по 1 июля 2018-го, были убиты 152 политика и 371 чиновник, сообщает аналитическая компания Etellekt.

Всего аналитики зафиксировали 774 нападения на политиков и 429 — на чиновников. Наибольшее число нападений пришлось на 1 июля, за это день произошло 138 покушений и семь убийств, сообщает snob.ru.

 

Эксперты назвали прошедшую предвыборную кампанию самой жестокой в современной истории Мексики, начиная с 1997 года. Они также считают, что безопасность избранных политиков и действующих должностных лиц находится под угрозой.


 


По итогам выборов с 53,8 процентами голосов президентом Мексики стал кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он вступит в должность 1 декабря. Его конкурент из правящей Институционно-революционной партии отстал от победителя почти на 30 процентов. За популистские обещания 64-летнего Обрадора прозвали мексиканским Трампом.

16:00 14/07/2018






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