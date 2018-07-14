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В США узнали об испытаниях российского «Кинжала»

Американский телеканал CNBC со ссылкой на свои источники рассказал об успешных испытаниях в России гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

По данным автора материала, было проведено 12 тестов — во время последнего снаряд поразил цель на расстоянии чуть более 800 километров.

Канал уточняет, что ракеты, вероятно, примут на вооружение в 2020 году. Отмечается также, что США пока ничего не могут противопоставить «Кинжалу».
Испытания, согласно информации CNBC, проводились на истребителях МиГ-31, ведется работа по адаптации ракеты под бомбардировщики.

Ранее в июле в США признали «Кинжал» бесполезным. В мае тот же CNBC, ссылаясь на источники, сообщил о неудачных тестах российских ракет, но каких именно, не уточнялось. Канал передал лишь, что речь идет о «гиперзвуковом планирующем летательном аппарате, против которого у США сейчас нет защиты и который будет готов к боевым действиям к 2020 году», пишет lenta.ru


Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, это модернизированная версия квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

МиГ-31 с ракетой «Кинжал»

14:00 14/07/2018






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