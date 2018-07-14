В субботу, 14 июля, президент Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Последний был в Москве в феврале, на встрече в субботу лидеры продолжат обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и двусторонние проекты, рассказал Ушаков. Ранее на неделе, 11 июля, в Москве с визитом побывал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Tut.by





После этого последуют контакты с лидерами двух африканских стран — президентом Габона Али бен Бонгой Одимбой и президентом Судана Омаром аль-Баширом. Президент Судана, разыскиваемый Международным уголовным судом, посетит Москву второй раз с осени, он был с визитом в ноябре 2017 года.









Ушаков отметил, что чемпионат мира позволил российскому президенту встретиться с многими африканскими лидерами, что очень важно для сотрудничества, особенно в условиях невозможности для Путина часто посещать африканский континент. В начале чемпионата мира Путин встречался с президентом Сенегала Макки Саллом.





В тот же день Путин встретится с президентом Молдовы Игорем Додоном.





На воскресенье, 15 июля, намечены переговоры Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Темой беседы станут двусторонние отношения, также есть договоренность, что Орбан придет в Россию с визитом в сентябре, сообщил Ушаков. После переговоров главой венгерского правительства пройдет церемония передачи полномочий по проведению чемпионата мира следующей принимающей стране — Катару. В церемонии примет участие эмир Катара Тамим аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино. За ней последуют переговоры эмира с российским президентом, в центре которых будет ситуация на Ближнем Востоке.









Перед финальным матчем Путин по очереди проведет переговоры с главами стран-финалистов чемпионата. Сначала он встретится с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, после — с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. С ним Путин обменяется мнениями по состояний двусторонних отношений, Макрон проинформирует Путина об итогах саммита НАТО, так или иначе будут затронуты тема предстоящей в Хельсинки 16 июля встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, рассказал Ушаков.



