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Блогер через суд требует от местного руководства своего права присутствовать на аппаратных совещаниях

Известный блогер с райцентра Октябрьский Андрей Паук через суд требует от местного райисполкома и районного Совета депутатов своего присутствия на аппаратных совещания в первом случае и на сессиях районного Совета депутатов во втором.

Соблюдая досудебный порядок урегулирования спора, Андрей Паук, пишет  Гомельская Весна, 
пытался достучаться до местных чиновников и даже писал жалобу в область. Однако все тщетно.

Райисполком ответил, что председатель проводит еженедельные аппаратные совещания с руководителями структурных подразделений райисполкома и иных организаций и приглашает представителей только по тематике рассматриваемых на совещании вопросов.

Председатель райсовета был более скуп. По его сообщению, он приглашает депутатов, а информацию о своей деятельности размещает в районной газете.   

Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи, куда жаловался блогер, заявило, что его желание присутствовать на совещаниях и заседаниях не является для этого веской причиной.

13 июля в жалобе суду блогер апеллировал законами о местном управлении и самоуправлении,  о государственной службе и даже законом об информации, которые основными принципами деятельности местного самоуправления определяют свободу поиска, получения, передачи, обработки, хранения и распространения информации.

Он также заявляет, что в стране пока не было объявления о чрезвычайном положении, во время которого возможно приостановление конституционных прав граждан.

Если суд признает жалобу Андрея Паука приемлемой, заседание суда может состояться в конце этого месяца.

О том, как блогер "прорывался" на аппаратное заседание райисполкома смотрите видео ниже.


10:43 14/07/2018






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