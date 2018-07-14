Соблюдая досудебный порядок урегулирования спора, Андрей Паук, пише т Гомельская Весна,

пытался достучаться до местных чиновников и даже писал жалобу в область. Однако все тщетно.





Райисполком ответил, что председатель проводит еженедельные аппаратные совещания с руководителями структурных подразделений райисполкома и иных организаций и приглашает представителей только по тематике рассматриваемых на совещании вопросов.





Председатель райсовета был более скуп. По его сообщению, он приглашает депутатов, а информацию о своей деятельности размещает в районной газете.





Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи, куда жаловался блогер, заявило, что его желание присутствовать на совещаниях и заседаниях не является для этого веской причиной.





13 июля в жалобе суду блогер апеллировал законами о местном управлении и самоуправлении, о государственной службе и даже законом об информации, которые основными принципами деятельности местного самоуправления определяют свободу поиска, получения, передачи, обработки, хранения и распространения информации.





Он также заявляет, что в стране пока не было объявления о чрезвычайном положении, во время которого возможно приостановление конституционных прав граждан.





Если суд признает жалобу Андрея Паука приемлемой, заседание суда может состояться в конце этого месяца.





О том, как блогер "прорывался" на аппаратное заседание райисполкома смотрите видео ниже.