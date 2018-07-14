Блогер через суд требует от местного руководства своего права присутствовать на аппаратных совещаниях
Известный блогер с райцентра Октябрьский Андрей Паук через суд требует от местного райисполкома и районного Совета депутатов своего присутствия на аппаратных совещания в первом случае и на сессиях районного Совета депутатов во втором.
Соблюдая досудебный порядок урегулирования спора, Андрей Паук, пишет Гомельская Весна,
пытался достучаться до местных чиновников и даже писал жалобу в область. Однако все тщетно.
Райисполком ответил, что председатель проводит еженедельные аппаратные совещания с руководителями структурных подразделений райисполкома и иных организаций и приглашает представителей только по тематике рассматриваемых на совещании вопросов.
Председатель райсовета был более скуп. По его сообщению, он приглашает депутатов, а информацию о своей деятельности размещает в районной газете.
Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи, куда жаловался блогер, заявило, что его желание присутствовать на совещаниях и заседаниях не является для этого веской причиной.
13 июля в жалобе суду блогер апеллировал законами о местном управлении и самоуправлении, о государственной службе и даже законом об информации, которые основными принципами деятельности местного самоуправления определяют свободу поиска, получения, передачи, обработки, хранения и распространения информации.
Он также заявляет, что в стране пока не было объявления о чрезвычайном положении, во время которого возможно приостановление конституционных прав граждан.
Если суд признает жалобу Андрея Паука приемлемой, заседание суда может состояться в конце этого месяца.
О том, как блогер "прорывался" на аппаратное заседание райисполкома смотрите видео ниже.
10:43 14/07/2018
Загрузка...