Братья Шакутины окончили Минский государственный медицинский институт.





Пять лет назад глава холдинга «Амкодор» рассказывал о брате: «Работал хирургом в 9-й ГКБ Минска. Когда я «увел» его в бизнес, то подвергся резкой критике членами его семьи. Сергей, в отличие от меня, очень переживал расставание с профессией. По-моему, до сих пор не смирился. Его супруга, Ирина, трудится в 9-й клинике, она врач-эндокринолог».





Именно Александр Шакутин настоял на том, чтобы его брат возглавил новый бизнес.









– Когда создавалась компания «Искамед», у нее было 7 учредителей. Ни для кого из нас этот бизнес не был единственным, а потому возникла необходимость поиска генерального директора. Было предложено несколько кандидатур, я предложил своего брата и в ответ услышал, что он мягкий и добрый по характеру, не сможет требовать от сотрудников усердной работы… Я же был уверен, что у Сергея есть все качества, чтобы быть лидером. В конечном итоге я был вынужден гарантировать его будущие успехи своей долей собственности в компании. Прошло несколько лет, и жизнь показала, что я был прав, – сказал глава холдинга «Амкодор».





Его компания входила в число тендерных чемпионов Беларуси





Несколько лет назад Ежедневник писал, что значительную часть своей выручки компания «Искамед» аккумулирует на поставках медицинской продукции и лекарственных препаратов в государственные учреждения здравоохранения. В 2014-2015 годах она вошла в топ-50 тендерных чемпионов Беларуси – компаний, которые выиграли на торгах или получили наибольшее число госзаказов.









Выстроил широкую сеть аптек

Сегодня сеть аптек «Искамед» состоит более чем из 80 торговых точек в различных регионах станы. И входит в десятку крупнейших сетей этого сегмента рынка. Сергей Шакутин нередко лично принимал участие в торжественном открытии новых аптек.





Также, по данным TUT.BY, компания входит в тройку дистрибьюторов и импортеров лекарств.





На словах поддерживал сдерживание цен на лекарства





Многие белорусы жалуются на завышенные цены на лекарства – за границей часть из них значительно дешевле. В 2010 году представители аптек подписали соглашение по сдерживанию розничных цен на лекарства. Минздрав рекомендовал им применять оптимальные торговые надбавки.





Среди подписавших соглашение был директор ООО «Искамед» Сергей Шакутин. Он публично выразил согласие с позицией Минздрава: «Я думаю, что аптеки частного сектора смогут найти резервы, чтобы не повышать цены на лекарственные средства».











