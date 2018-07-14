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Соратник «Говори правду» пишет заявления в милицию на независимых блогеров

Житель Речицы Денис Степаненко еще недавно баллотировался в депутаты местных советов при поддержке «Говори правду». А теперь он пишет заявления в милицию, чтобы независимые группы в социальных сетях наказали как можно быстрее.

фото vk.com
 
Первым внимание на это обратил блогер Эдуард Пальчис. Он сообщил, пишет НН, что Степаненко обратился в милицию, чтобы проверили группу ВКонтакте «Речица без цензуры». По словам блогера, возмущение Степаненко вызвал пост, который пересказывал статью Пальчиса, в котором проводятся аналогии с Украиной и высказываются мнения, что должно происходить в обществе, чтобы «свергнуть преступный режим».

А когда милиция никакого преступления в деятельности группы не нашла, то Степаненко пошел в КГБ и прокуратуру. Там он уже написал заявления на милиционеров.

Сам Степаненко говорить на эту тему не захотел.

«Я комментировать ничего не буду пока, может быть, позже», — ответил он «Нашей Ниве».

Однако косвенно подтвердил, что пожаловался на милиционеров в другие структуры. Пока что проводятся проверки.

По словам Степаненко, одна из причин, почему он пошел милицию, — оскорбления, которые появляются в группе «Речица без цензуры».

«В отношении меня там постоянно появляются ложь, клевета, оскорбления, распространяется недостоверная информация, которая позорит меня. И это стало причиной написания заявления», — пояснил он.

Кстати, поиск по записям сообщества показывает, что Степаненко там, мягко говоря, не очень любят.

А что с записью, в которой пересказывалась статья Пальчиса? После нее активист действительно пошел в милицию?

Степаненко признает, что заявление написал, так как что-то в том сообщении его возмутило. А что конкретно — не помнит.

«Я не помню, что я писал. Я написал и забыл, пусть проверяют, что хотят, то и делают», — ответил он.

Правда, «Говори правду» уже открестилось от Степаненко. Андрей Дмитриев сообщил, что в организации фиксированное членство — кандидаты пишут заявления, и их личности рассматриваются. Степаненко членом «Говори правду» никогда не был, заверил Дмитриев, мол, просто помогал организации.

«Что касается выборов в местные советы. Он шел при поддержке «Говори правду». Это было политическое решение — мы ставили перед собой задачу вовлечь в политическую работу как можно больше граждан, которые разделяют стратегию мирных перемен. Часть из тех, кто шел на выборы при нашей поддержке, не были членами ГП и не стали ими после. Мы понимали риски, с которыми связано такое решение. И пошли на них сознательно», — написал Дмитриев в фейсбуке.


09:13 14/07/2018






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