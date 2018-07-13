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12 сотрудников российских спецслужб обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов

США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб по делу о вмешательстве в выборы.

В США Большое жюри решило предъявить обвинения 12 сотрудникам ГРУ по делу о вмешательстве в выборы президента США. Об этом объявил заместитель Генпрокурора США Род Розенстайн, сообщает Meduza

По словам Розенстайна, они обвиняются в организации кибератак с целью кражи документов, а также их последующей публикации.

В пресс-релизе Минюста указаны имена обвиняемых: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

По словам Розенстайна, хакеры, упоминавшиеся под псевдонимами DC Leaks и Guccifer 2.0, замешанные в публикации документов, на самом деле были созданы обвиняемыми.

В Минобороны обвинения против предполагаемых сотрудников ГРУ на момент публикации новости не прокомментировали.

США обвиняют Россию в попытке вмешаться в ход выборов президента США 2016 года с помощью кибератак и пропагандистской кампании. Россия отрицает какую-либо причастность к вмешательству в выборы.


В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения 13 предполагаемым «фабрики троллей» (российского «Агентства интернет-исследований»), которые, как утверждается, вели в соцсетях кампанию с целью «посеять раздор в обществе накануне президентских выборов 2016 года». 


20:57 13/07/2018






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