Найден источник отравления "Новичком" в Эймсбери

Небольшая бутылка, в которой находился «Новичок», найдена 11 июля. Анализ в лаборатории Портон-даун подтвердил, что в ней находилось нервно-паралитическое вещество. Как банка попала к Роули, по-прежнему неизвестно.





Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу прокоментировал находку: «Это, безусловно, важный и позитивный сдвиг. Но мы не можем гарантировать, что вещества больше нигде не осталось, поэтому будем держать оцепление в течение некоторого времени».





Ранее главный врач Англии Салли Дэвис порекомендовала жителям Эймсбери и Солсбери не трогать незнакомые предметы.





Роули уже общался с полицейскими. «Любой контакт полиции с Чарли будет проводиться при тесном сотрудничестве с персоналом больницы и его врачами», — сообщила 11 июля полиция.





45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали 30 июня из их дома в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери. Как рассказал их знакомый, у пострадавших шла пена изо рта.





Изначально врачи предполагали, что Роули и Стерджесс отравились некачественным героином или кокаином.





Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в государственной химической лаборатории в Портон-Даун и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, что и то, которым отравили Скрипалей. До сих пор неизвестно, один ли и тот же яд был применен в случае отравления британцев и Скрипалей.









Стерджесс, которая попала с тем же диагнозом в больницу несколькими часами ранее Роули, скончалась 8 июля. 10 июля стало известно, что Роули пришел в сознание, на следующий день врачи объявили, что он более не находится в критическом состоянии.



