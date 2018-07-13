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Найден источник отравления "Новичком" в Эймсбери

Полиция Великобритании обнаружила в доме жителя Эймсбери Чарли Роули емкость, в которой содержалось нервно-паралитическое вещество «Новичок». Роули по-прежнему находится в больнице и проходит реабилитацию после отравления «Новичком».

Небольшая бутылка, в которой находился «Новичок», найдена 11 июля. Анализ в лаборатории Портон-даун подтвердил, что в ней находилось нервно-паралитическое вещество. Как банка попала к Роули, по-прежнему неизвестно.

Глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу прокоментировал находку: «Это, безусловно, важный и позитивный сдвиг. Но мы не можем гарантировать, что вещества больше нигде не осталось, поэтому будем держать оцепление в течение некоторого времени».

Ранее главный врач Англии Салли Дэвис порекомендовала жителям Эймсбери и Солсбери не трогать незнакомые предметы.

Роули уже общался с полицейскими. «Любой контакт полиции с Чарли будет проводиться при тесном сотрудничестве с персоналом больницы и его врачами», — сообщила 11 июля полиция.

45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали 30 июня из их дома в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери. Как рассказал их знакомый, у пострадавших шла пена изо рта.

Изначально врачи предполагали, что Роули и Стерджесс отравились некачественным героином или кокаином.

Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в государственной химической лаборатории в Портон-Даун и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, что и то, которым отравили Скрипалей. До сих пор неизвестно, один ли и тот же яд был применен в случае отравления британцев и Скрипалей.


Стерджесс, которая попала с тем же диагнозом в больницу несколькими часами ранее Роули, скончалась 8 июля. 10 июля стало известно, что Роули пришел в сознание, на следующий день врачи объявили, что он более не находится в критическом состоянии.


bbc.com
20:11 13/07/2018






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