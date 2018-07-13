Уставший от саммита: глава Еврокомиссии едва держался на ногах

В сети появилось видео, где во время совместных мероприятий президенты Финляндии и Украины Саули Ниинисте и Петр Порошенко поддерживают Юнкера, сзади идет польский лидер Анджей Дуда, пишет liga.net









Председателю Еврокомиссии также потребовалась помощь, чтобы подняться по ступеням, а после церемонии поднятия флага НАТО мировым лидерам пришлось помочь ему безопасно спуститься с помоста.









Некоторые СМИ сделали вывод, что Юнкер был нетрезв, однако в Еврокомиссии нетвердую походку своего главы объяснили тем, что он страдает от болей в спине, передает РИА Новости





"Юнкер сам ранее публично объяснял, что это влияет на его способность ходить, что и произошло в среду. Он принимает лекарства и чувствует себя лучше", — сказал официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.





При этом он отметил, что рабочая программа главы Еврокомиссии из-за приступа не изменилась.





"Уже вчера у него была полная программа в связи с саммитом НАТО и другими мероприятиями, и на следующую неделю у него плотная программа, он продолжит усердно работать, как он и делал всегда", — добавил Схинас.









Так, в понедельник, 16 июля, Юнкер отправится в составе делегации в Пекин, где запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.





На следующий день, 17 июля, он должен быть уже в Токио, там пройдет саммит ЕС — Япония, перенесенный из Брюсселя.





В среду, 18 июля, Юнкер должен вернуться в столицу Бельгии на заседание коллегии еврокомиссаров, а 19 и 20 июня его ждут в Мадриде.