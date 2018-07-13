"Дело врачей", Или как Лукашенко борется с коррупцией

В Беларуси идет беспрецедентная по масштабам антикоррупционная кампания: за год число открытых уголовных дел увеличилось почти вдвое. В последний месяц в стране - практически ни дня без арестов. Почему именно сейчас и эффективна ли эта борьба?, выясняет ВВС





Среди задержанных в последнее время преобладают руководители и специалисты министерства здравоохранения.





Подчиненные вдруг обнаруживают, что на рабочем месте не появился главврач Минской областной больницы, а обязанности главврача столичной 9 клиники, где базируется известный не только в Беларуси научно-практический центр (НПЦ) трансплантации органов и тканей, вдруг исполняет знаменитый хирург-трансплантолог.





Местная пресса, окрестившая происходящее "делом врачей", сообщает еще и о задержании замглавы минздрава Игоря Лосицкого, руководителя республиканского НПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого, а также связанного с поставками лекарств бизнесмена - брата близкого к Лукашенко белорусского миллионера Сергея Шакутина.





Силовые ведомства в течение нескольких дней не комментировали эти сообщения, но к вечеру 11 июля все подтвердили, добавив к списку задержанных еще ряд связанных со здравоохранением чиновников и главврачей столичных клиник.





Задержаний подобного масштаба в одной профессиональной сфере еще не случалось в истории суверенной Беларуси.





Что официально известно





Глава белорусского КГБ Валерий Вакульчик сообщил 25 июня, что подчиненное ему ведомство вскрыло масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения.





Глава КГБ назвал несколько фамилий и впечатлил обывателей суммами нечестных обогащений: в тайнике директора "Белмедтехники", например, обнаружено более 620 тысяч долларов.





По заявлению КГБ от 12 июля, заключены под стражу или под подпиской о невыезде уже 37 должностных лиц, всего в "деле врачей" сейчас более 60 фигурантов.





Руководители структур, связанных с здравоохранением, как следует из информации КГБ, давали и получали взятки за успешную госрегистрацию лекарств, поставки и ремонт медоборудования, а также - за своевременную оплату закупок.





Рука дающего





Среди взяткодателей в основном бизнесмены и производители товара (продукта) на предприятиях в том числе с государственной формой собственности.





Все они (исключая случаи заведомого мошенничества, о которых в связи с "делом врачей" пишет местная пресса, но которые пока не комментируются официально) были заинтересованы в продаже именно своей продукции и расчете за эту продукцию без проволочек.





Кто, за что, как и сколько платил в "деле врачей", станет известно не ранее, чем через несколько месяцев, когда дело это дойдет до суда.





О вынужденности "откатов" и взяток за благоприятное решение вопросов аналитики в Минске говорят сейчас на примере дела Александра Кныровича - суд над известным в Беларуси бизнесменом закончился 4 июля.





Соучредителя и директора компании "СарматТермо-Инжиниринг" приговорили к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать распорядительные должности в течение пяти лет.





Кнырович был признан виновным в уклонении от уплаты налогов, даче взятки, в том числе повторно, в крупном размере. (Крупный размер в Беларуси примечателен: в качестве взяток в суде фигурировали суммы в 5 тысяч белорусских рублей (доллар сейчас в Беларуси равен 1,98 бел.руб.), одну тысячу, 10 тысяч рублей и бутылка коньяка).





С обвинением о налоговых нарушениях эксперты не спорят - налоги надо платить. Но о том, почему с помощью взяток бизнесменам (а вместе с Кныровичем были арестованы еще четверо сотрудников "СарматТермо-Инжиниринга") приходилось "продвигать" свою нужную ЖКХ и предприятиям энергетики продукцию (термоизолированные трубы) мнения фактически сошлись.





При этом бывшие чиновники, за взятки которым наказан Кнырович, получили более мягкие сроки, чем бизнесмен.





"Система выстроена так, что Кныровичу нужно было или закрываться, или давать взятки. К сожалению, неплатежи со стороны госструктур превышают всяческие разумные пределы - причем много-много лет. И эту проблему никто не разгребает", - отмечает Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.





"В Беларуси откаты за госзаказы - не эпизод, а сама система функционирования нашего государства, в основе которой лежат непрозрачность и искусственные ограничения (лицензирование, квоты, надуманные требования и т.д.) всей действующей системы госзакупок", - подчеркивает бизнесмен, основатель портала TUT.by Юрий Зиссер.









"Пощады не будет никому"





Официально в Беларуси выстроена система по противодействию коррупции, где задействованы не только силовики.





В попавшем сейчас "под раздачу" минздраве, например, регулярно заседают и ведомственная комиссия по закупкам, и комиссия по противодействия коррупции.





Фигурант еще одного громкого задержания - помощник президента Беларуси, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко - был проверен компетентными органами при назначении на ответственные должности. (Помощником президента Ровнейко проработал год, до этого занимал пост в комитете госконтроля).





Но в июне КГБ взял высокого чиновника с поличным при получении взятки в размере 200 тысяч долларов США.





"Это уже наглец высшей степени! " - оценил задержанного экс-помощника президент Лукашенко. И предупредил: "Прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо".





"Президент много обещал и говорил, но не так часто исполняет то, что обещает", - замечает политолог Андрей Поротников, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog.





Возможность незаконного обогащения - один из способов сохранения лояльности чиновников, уверен Поротников.





"Чиновники дорожат своими возможностями и по идее должны сделать все для того, чтобы удержаться на своей позиции. Они понимают, с учетом плотности контроля за ними со стороны спецслужб, что если не вся, то значительная часть их противоправной деятельности не остается в тайне.





И при любом проявлении нелояльности либо при политической потребности, как это сейчас происходит в деле минздрава, на абсолютно законных основаниях достается папка с компроматом, возбуждается уголовное дело и чиновник идет в тюрьму", - говорит он.





"Вся эта армия чиновников, звонко щёлкающая каблуками, - это прислуга, чьё благополучие, карьера и прочее целиком и полностью зависят от настроения правителя", - заявляет оппозиционный политик Анатолий Лебедько.





Почему именно сейчас?





За январь-май прошлого года в Беларуси зафиксировано 584 коррупционных преступления, за пять месяцев нынешнего - 1107, сообщает Генпрокуратура.





Силовые ведомства в Беларуси в последний месяц как будто соревнуются в разоблачениях.





За должностные преступления задержаны чиновники столичного мингорисполкома (с 2016 года завели 30 уголовных дел), Госстандарта, руководители-производственники, начальники в регионах.





Вал этих разоблачений, особенно в чувствительной для населения системе здравоохранения, призван обеспечить формулу "плохие чиновники - справедливый президент", отмечают эксперты.





"Это проявление кризиса всей системы, - уверен политик Анатолий Лебедько. - В экономике, действительно, очень плохо. И тему кризиса пытаются перебить громкой борьбой с коррупцией. Но Лукашенко у власти 24 года.





И люди-то понимают, что эти плохие бояре - это люди, которых вырастил Александр Григорьевич, его ученики. Его окружение, часть его. Между тем ничего другого, кроме опробованного когда-то для прихода к власти конька борца с коррупцией, Лукашенко предложить не может".









Преступление и наказание





Белорусский президент давно и публично предложил коррупционерам и проштрафившимся бизнесменам схему искупления грехов: заплатил выявленный ущерб в многократном размере - свободен.





"Применительно к экономическим преступлениям это на самом деле работает, - говорит аналитик Андрей Поротников. - Есть такое мнение, что это способ пополнения бюджета".





Белорусский бюджет переживает непростые времена. Два месяца подряд снижаются золотовалютные резервы, выплаты по внешнему и внутреннему валютному долгу остаются на высоком уровне (в июне, например, необходимо было выплатить 424 млн долларов).





"В ситуации острого финансового голода для власти есть возможность решить финансовые проблемы и за счет "ощипывания" проштрафившихся. Я подтверждаю как человек, который был в "американке" (СИЗО КГБ), что каждый третий сидящий там - бизнесмен.





И каждому предлагают выкупить свою свободу. И закрыть кадровые дырки. Откупившихся потом отправляют в штрафбаты - в регионы, куда сложно подобрать квалифицированные кадры", - рассказывает политик Анатолий Лебедько.





Помилованные президентом и отправленные поднимать отстающие хозяйства экс-чиновники, однако, надолго в местах "искупления грехов" не задерживаются.





Фигурант одного из громких в прошлом коррупционных дел замгенпрокурора Александр Архипов, осужденный Военной коллегией Верховного суда на шесть лет лишения свободы без права обжалования приговора, через полтора года был помилован президентом Лукашенко и отправлен руководить колхозом. Руководил чуть больше двух лет, уволился.





Колхозы и предприятия, которыми руководили иные помилованные Лукашенко чиновники, успешными, увы, не стали.