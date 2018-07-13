Крах "антикоррупционного" имиджа Лукашенко

По сообщению заместителя генерального прокурора Алексея Стука, за пять месяцев 2018 года в Беларуси зафиксировано почти вдвое больше коррупционных преступлений, чем в прошлом году. И число взяток выросло более чем в два раза.





Александр Лукашенко анонсировал предстоящие громкие коррупционные разоблачения еще 2 июня на пограничной заставе Дивин, когда затронул вопрос ареста помощника президента Сергея Ровнейко, который пытался получить взятку в $200 тыс.





Сохраняя интригу, он пообещал, что, мол, скоро вы услышите новые факты, тем самым поддерживая публику в состоянии ожидания интересного зрелища. Наверное, он собирался получить от этой сенсации немалые пиаровские дивиденды.





Однако кажется, что после обнародования подробностей «медицинского дела» власть получит только имиджевые потери.





Из информации КГБ следует, что более 50 человек (из которых 33 — должностные лица системы Минздрава) заключены под стражу или в отношении их применены другие меры пресечения.





Выяснилось, что лекарства и медоборудование на белорусский рынок допускались за взятки. На подкуп чиновников уходили миллионы долларов США. Разовый размер взятки достигал $350 тыс. Во время обыска у директора предприятия «Белмедтехника» Александра Шарака обнаружено более $620 тыс. в эквиваленте.





Удар по имиджу властей заключается в том, что ужасающая коррупция затронула очень социально и психологически чувствительную сферу жизни общества. Это касается каждой семьи, так как пользуются лекарствами, обращаются за медицинской помощью фактически все, чаще или реже.





Масштабная коррупция в министерстве здравоохранения является наиболее очевидной иллюстрацией порочности системы управления в стране.





Много лет в основе официального идеологического конструкта лежит тезис о сильном государстве, которое способно обеспечить порядок. Дескать, пусть у нас власть и авторитарная, но зато она не допускает беспорядка. Государственное добро не разворовали, нет беспредела частников. К тому же у нас «социальное государство», которое гарантирует бесплатное медицинское обслуживание.





И вот теперь выясняется, что все это — красивый миф, все насквозь прогнило, взятки берут все, даже патологоанатомы.









Население давно возмущалось политикой импортозамещения, искусственным навязыванием белорусских лекарств больницам, поликлиникам и аптекам.





Во-первых, импортные лекарства обычно лучшего качества. Во-вторых, это привело к росту цен. В результате цены на большинство лекарств в Беларуси намного выше, чем в соседних странах. И вот теперь КГБ информирует, что из-за коррупции «стоимость и лекарств, и оборудования завышалась на 10—60%, в отдельных случаях на 100%».





Но, как теперь выясняется, ситуация гораздо страшнее. Оказывается, лекарства и медицинское оборудование регистрировались и сертифицировались за взятки.





Директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, а также его заместитель задержаны. То есть орган, который должен был стоять на страже качества медицинских препаратов, на самом деле продавал свои услуги.





И сейчас никто не может сказать, сколько лекарств в аптеках плохого качества, вредных для здоровья, сколько некачественного оборудования работает в больницах и поликлиниках. Речь идет о масштабном вредительстве здоровью нации, осуществляемом почти два десятилетия самим государством! Это уже стало угрозой национальной безопасности.





Еще один сюжет. Из сообщения КГБ следует, что государственное предприятие «Белмедтехника» является коммерческой структурой, которая торгует медицинским оборудованием. И одновременно его представители входят в комиссию министерства по закупке оборудования. Здесь же очевидный конфликт интересов. Сама ситуация просто программирует коррупцию.





15 февраля сего года глава государства освободил от должностей министра лесного хозяйства и министра спорта и туризма с очень знаменательной формулировкой: за «непринятие действенных мер в борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях». Хоть там коррупционный скандал был не такой громкий, как теперь.





Но сейчас министр здравоохранения на своем месте. Вице-премьер Василий Жарко, отвечающий за социальную сферу, занимал должность министра здравоохранения с мая 2006 года по декабрь 2016 г. Во время его руководства и была создана эта коррупционная система.





Но, видимо, в нашей стране есть неприкасаемые чиновники. Вполне возможно, скоро мы услышим, что задержанных руководителей медицинской сферы А. Лукашенко помиловал и направил руководить отстающими колхозами.





Все эти факты свидетельствуют о крахе всей политики борьбы с коррупцией. Уже много раз говорилось, что в Беларуси для нее созданы очень благоприятные условия.





Средства борьбы с коррупцией в мире давно известны. Это уменьшение роли государства в экономической, социальной, общественной жизни. Это контроль за властью со стороны общества. Это сильная оппозиция, гражданское общество, независимые СМИ, которые следят за каждым шагом чиновников. Это правовое государство в виде верховенства закона, независимого суда. Но ничего этого в Беларуси нет.





В последнее время создается впечатление, что у высоких чиновников сорвало какие-то тормоза, они ведут себя как «в последний день Помпеи». Выскажу гипотезу, что одной из причин роста коррупции стала моральная деградация белорусского чиновничества.









Следует отметить, что в советские времена белорусская номенклатура была самая честная в СССР. В том смысле, что она искренне верила в официальную идеологию и пыталась добросовестно реализовать ее постулаты в республике. В определенном смысле в сознании партийной, государственной, хозяйственной номенклатуры присутствовала миссия служения народу, партии или какой-то великой идее.





После прихода к власти Александра Лукашенко созданная им социальная модель вначале демонстрировала определенный успех. И это соответствующим образом влияло на психологию чиновников. Миссия служения частично вернулась в номенклатурную среду.





Но когда белорусская социальная модель вступила в стадию кризиса, то все постепенно начало меняться. Деградации системы сопутствует моральная деградация правящей элиты. Когда все валится, от экономики до хоккея, то какой смысл в миссии служения?





Ситуация немного напоминает ту, которая была в последнее время существования СССР. Тогда бывшие партийные функционеры рассуждали, что если система, которой служил, разваливается, то стоит подумать о себе, и успешно конвертировали власть в богатство.





Кроме того, поведение самого А. Лукашенко, который призывает всех к скромности и служению государству, не является хорошим примером. Удовлетворение любого каприза за государственный счет, от 12 резиденций до проведения ежегодного международного хоккейного турнира имени самого себя, развращает чиновников больше, чем что-то другое.