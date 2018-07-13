Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа ЧМ-2018 Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Роберта Райли в посольстве США заменит работавшая в Боснии дипломат

На этой неделе завершает свою работу в Минске временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Роберт Райли. Он был назначен в Минск два года назад.

При Роберте Райли посольство США сумело возобновить выдачу американских виз в Минске в полном объеме, несмотря на ограничения для штата дипломатов США в Беларуси, введенные официальным Минском в 2008 году.

Также активизировались контакты на официальном уровне, в том числе между Следственным комитетом и ФБР, стало намного больше культурных проектов.

Сейчас миссия Роберта Райли закончена, Госдепартамент США направил его в Барселону.


Как сообщили радио Свабода в посольстве США в Минске, новым поверенным в делах станет Дженнифер Мур (Jennifer A. Moore).

Дженнифер Мур - кадровый дипломат. Известно, что в 2016 году она работала вторым секретарем посольства США в Боснии и Герцеговине. Однако официальная биография и фото Дженнифер Мур пока недоступны.


16:15 13/07/2018






Загрузка...


cashback
Блоги
Павел Севярынец
Забралі 11 старонак рукапісу "Беларусаліма"
Тацяна Грачанікава
Малевіч жывы, Серабранка сказала©
Михаил Пастухов
ВСПОМНИМ ДИМУ ЗАВАДСКОГО
Анатолий Лебедько
Незмяняльны Лябедзька, ці Нож у спіну Ганне...
Игорь Масловский
Ребенка обидеть может каждый
Лев Марголин
Рэвалюцыя ці дамова? Ці можа АГП супрацоўнічаць з...
Яўген Васьковіч
Як старшыня Маладога Фронту, прашу прабачэння за...
Игорь Драко
Коврик для ног, made in/of Belarus


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё