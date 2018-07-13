Роберта Райли в посольстве США заменит работавшая в Боснии дипломат

При Роберте Райли посольство США сумело возобновить выдачу американских виз в Минске в полном объеме, несмотря на ограничения для штата дипломатов США в Беларуси, введенные официальным Минском в 2008 году.





Также активизировались контакты на официальном уровне, в том числе между Следственным комитетом и ФБР, стало намного больше культурных проектов.





Сейчас миссия Роберта Райли закончена, Госдепартамент США направил его в Барселону.









Как сообщили радио Свабода в посольстве США в Минске, новым поверенным в делах станет Дженнифер Мур (Jennifer A. Moore).





Дженнифер Мур - кадровый дипломат. Известно, что в 2016 году она работала вторым секретарем посольства США в Боснии и Герцеговине. Однако официальная биография и фото Дженнифер Мур пока недоступны.



