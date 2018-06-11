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Расходы Ким Чен Ына на саммите оплатит Сингапур

Министр иностранных дел назвал такое решение жестом гостеприимства.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - KOCISGetty Images)

Власти Сингапура берут на себя расходы, связанные с пребыванием на саммите делегации Северной Кореи, в частности, лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, передает De Telegraaf.

Министр назвал такое решение жестом гостеприимства.

Балакришнан добавил, что расходы за проживание в гостинице станут частью тех 17 млн евро, которые страна выделила на организацию встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоится 12 июня в Сингапуре.

2 мая The Washington Post писал, что корейский лидер в ходе переговоров дал понять, что рассчитывает, что США оплатят его пребывание в Сингапуре. Белый дом якобы пытался найти незаметный способ это сделать и вел переговоры с Сингапуром, чтобы тот оплатил счета лидера Северной Кореи и его делегации.

6 мая Госдеп США опроверг намерение американской стороны оплачивать расходы северокорейской делегации в Сингапуре во время проведения саммита, пишет liga.net


Саммит Ына с Трампом состоится 12 июня. 10 июня 2018 года Трамп прилетел из Канады в Сингапур. Ким Чен Ын прибыл в Сингапур на пять часов раньше Трампа.


22:06 11/06/2018





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